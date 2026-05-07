Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα ξαναχτυπά: Καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο, Αντίχριστοι και διαβολικοί οι Τούρκοι
Ο Muhoozi Kainerugaba είχε ισχυριστεί πριν λίγο καιρό ότι έκανε τεστ DNA και βρέθηκε να είναι κατά 14% Έλληνας

Νέες αναφορές για τη σχέση του με τον Μέγα Αλέξανδρο αλλά και νέα επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντα, Muhoozi Kainerugaba, λίγες ημέρες μετά τον ισχυρισμό του ότι έκανε τεστ DNA και βρέθηκε να είναι κατά 14% Έλληνας.

Αφορμή για τις νέες αναρτήσεις στο Χ του Αφρικανού στρατηγού αποτέλεσε η κόντρα που έχει ανοίξει εδώ και καιρό με την Τουρκία.

Ξεκινώντας από σχόλιο χρήστη που τον προέτρεψε «μην πέφτεις στο επίπεδο της Τουρκίας», ο Kainerugaba που είναι γιος του Προέδρου της Ουγκάντα, Γιοουέρι Μουσεβένι, έγραψε «σε ευχαριστώ, η Ελλάδα είναι σπουδαία χώρα. Το γνωρίζουμε αυτό».

Λίγη ώρα αργότερα, μάλιστα, ανήρτησε μια φωτογραφία από προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου σχολιάζοντας «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση».

Στη συνέχεια, δε, ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας... περίλαβε την Τουρκία γράφοντας «δεν τους χρειαζόμαστε. Είναι άχρηστοι. Αυτοί μας έχουν ανάγκη. Και θα κάνουν ό,τι απαιτήσω πριν να τους συγχωρήσω».

Ο Kainerugaba συνέχισε στο ίδιο πνεύμα γράφοντας λίγο αργότερα «τώρα πρέπει να ασχοληθώ με τους διαβολικούς Τούρκους. Αλλά σύντομα θα βάλουν μυαλό. Θα κάνουν ό,τι τους ζητήσω».

Υποστήριξε, επίσης, ότι οι «αδύναμοι» και «απελπισμένοι» Τούρκοι χρησιμοποιούν τις εικόνες και βίντεο του Τσε για να με προσβάλουν».

Το μπαράζ του Αφρικανού στρατηγού έκλεισε με ανάρτηση στην οποία έγραψε «δεν θα επιτρέψουμε στην Οθωμανική αυτοκρατορία να επανακάμψει στην Αφρική. Πρόκειται για μια διαβολική αυτοκρατορία. Είναι οι Αντίχριστοι»

