O Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε στο Met Gala με ρολόι αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, δείτε βίντεο
«Ο μόνος που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το τεράστιο ρολόι είναι ο Ντουέιν» σχολίασε η στυλίστριά του

Με ένα από τα εντυπωσιακά και - σίγουρα - πιο ακριβά αξεσουάρ εμφανίστηκε στο φετινό Met Gala ο Ντουέιν Τζόνσον.

Ο ηθοποιός, ο οποίος επέλεξε για το κόκκινο χαλί ένα μαύρο σμόκιν σχεδιασμένο από τον Thom Browne, συμπλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ρολόι με διαμάντια αξίας περίπου 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο επέδειξε στους φωτογράφους.



Σύμφωνα με την Page Six το ρολόι έχει τον γλαφυρό τίτλο Billionaire III και σχεδιάστηκε από τον κοσμηματοπώλη Jacob & Co. από τη Νέα Υόρκη.

«Είναι κυριολεκτικά τεράστιο», δήλωσε η στυλίστρια του Τζόνσον, Ιλάρια Ουρμπινάτι, στο GQ για το ρολόι, αστειευόμενη ότι ο ύψους 1,95 μέτρων ηθοποιός «είναι ο μόνος που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέγεθος».

Το Billionaire III έχει μέγεθος 54 χιλιοστά — πολύ μεγαλύτερο από τα περισσότερα ανδρικά ρολόγια, τα οποία συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 χιλιοστών.

Κάτι που ωστόσο εξηγείται καθώς το ρολόι έχει 714 διαμάντια συνολικά 129,61 καρατίων, με τα 504 να βρίσκονται μόνο στο μπρασελέ.

Το ρολόι Billionaire III, αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων


Τον συγκεκριμένο οίκο ακριβών ρολογιών έχουν επιλέξει και άλλοι επώνυμοι όπως οι Τομ Μπρέιντι, Μπένι Μπλάνκο και Ριάνα.

Παρά τη μεγάλη του αξία, το εν λόγω ρολόι δεν είναι το ακριβότερο που παρουσιάστηκε σε Met Gala καθώς το 2024 ο Usher εμφανίστηκε με την έκδοση του ίδιου οίκου με ρουμπίνι, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

