Το Regency Casino Online ξεκινά τη λειτουργία του στην Ελλάδα
Το Regency Casino Online ξεκινά τη λειτουργία του στην Ελλάδα
Το Regency Casino Online τροφοδοτείται από τη βραβευμένη πλατφόρμα της SkillOnNet, που προσφέρει μια γκάμα 3.000+ παιχνιδιών από κορυφαίους παρόχους
Η Regency Entertainment και η SkillOnΝet ενώνουν τις δυνάμεις και την εμπειρία τους και ανακοινώνουν το λανσάρισμα του Regency Casino Online. Το νέο online καζίνο (www.regencycasino.gr) που λειτουργεί με άδεια Τύπου 2 από την Ε.Ε.Ε.Π., σηματοδοτεί την επέκταση της Regency για πρώτη φορά στον online τομέα τυχερών παιχνιδιών και την είσοδο της SkillOnNet στην ελληνική αγορά.
Το Regency Casino Online τροφοδοτείται από τη βραβευμένη πλατφόρμα της SkillOnNet, που προσφέρει μια γκάμα 3.000+ παιχνιδιών από κορυφαίους παρόχους, όπως οι Evolution, NetEnt, Play’n GO, Playtech, Pragmatic Play και Relax Gaming, καθώς και μια νέα εμπειρία live casino, με Έλληνες dealers. Οι παίχτες θα απολαύσουν μια ολοκληρωμένη, συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης, η οποία περιλαμβάνει κορυφαίες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, όπως εξυπηρέτηση πελατών 24/7,εύκολες και γρήγορες πληρωμές και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού, τα οποία αντανακλούν την πολυετή δέσμευση της Regency στην αξιοπιστία, στη διαφάνεια και στην προστασία των παιχτών, καθώς και γενναιόδωρες προσφορές και καθημερινές εκπλήξεις.
Ο Γιάννης Τσιρίκος, CEO της Regency Entertainment, δήλωσε: «Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Regency Entertainment ηγείται του τομέα διασκέδασης και καζίνο στην Ελλάδα, με αξιοπιστία, κορυφαία ποιότητα και προϊόντα αιχμής. Με το λανσάρισμα του Regency Casino Online, μεταφέρουμε την ίδια premium εμπειρία στον ψηφιακό χώρο, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ασφαλές, ελκυστικό και πραγματικά αυθεντικό περιβάλλον καζίνο, όπου κι αν βρίσκονται».
Ο Maor Nutkevitch, SVP Corporate Development της SkillOnNet δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίζουμε τη Regency Entertainment στην προσπάθειά της να μεταφέρει online στην Ελλάδα το αξιόπιστο και καταξιωμένο brand της. Αυτό το λανσάρισμα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μας και υπογραμμίζει τη δυναμική της πλατφόρμας μας στην παροχή premium εμπειριών σε ρυθμιζόμενες αγορές, πάντα εντός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου».
Πηγή: newmoney.gr
Το Regency Casino Online τροφοδοτείται από τη βραβευμένη πλατφόρμα της SkillOnNet, που προσφέρει μια γκάμα 3.000+ παιχνιδιών από κορυφαίους παρόχους, όπως οι Evolution, NetEnt, Play’n GO, Playtech, Pragmatic Play και Relax Gaming, καθώς και μια νέα εμπειρία live casino, με Έλληνες dealers. Οι παίχτες θα απολαύσουν μια ολοκληρωμένη, συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης, η οποία περιλαμβάνει κορυφαίες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, όπως εξυπηρέτηση πελατών 24/7,εύκολες και γρήγορες πληρωμές και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού, τα οποία αντανακλούν την πολυετή δέσμευση της Regency στην αξιοπιστία, στη διαφάνεια και στην προστασία των παιχτών, καθώς και γενναιόδωρες προσφορές και καθημερινές εκπλήξεις.
Ο Γιάννης Τσιρίκος, CEO της Regency Entertainment, δήλωσε: «Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Regency Entertainment ηγείται του τομέα διασκέδασης και καζίνο στην Ελλάδα, με αξιοπιστία, κορυφαία ποιότητα και προϊόντα αιχμής. Με το λανσάρισμα του Regency Casino Online, μεταφέρουμε την ίδια premium εμπειρία στον ψηφιακό χώρο, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ασφαλές, ελκυστικό και πραγματικά αυθεντικό περιβάλλον καζίνο, όπου κι αν βρίσκονται».
Ο Maor Nutkevitch, SVP Corporate Development της SkillOnNet δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να στηρίζουμε τη Regency Entertainment στην προσπάθειά της να μεταφέρει online στην Ελλάδα το αξιόπιστο και καταξιωμένο brand της. Αυτό το λανσάρισμα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μας και υπογραμμίζει τη δυναμική της πλατφόρμας μας στην παροχή premium εμπειριών σε ρυθμιζόμενες αγορές, πάντα εντός του σχετικού νομοθετικού πλαισίου».
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα