Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του 20χρονου στην Κρήτη: Οι απειλές, οι μηνύσεις και η τραγική κατάληξη
Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Νικήτα Γεμιστό, τρία χρόνια μετά το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο γιος του – Σκηνές οδύνης στην Κρήτη
Βυθισμένη στο πένθος είναι η Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, πατέρα του φίλου του νεαρού, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα το 2023.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 54χρονος πυροβόλησε έξι φορές τον 21χρονο στη μέση του δρόμου και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Το έγκλημα φαίνεται πως αποτέλεσε την τραγική κορύφωση μιας μακράς περιόδου απειλών, εντάσεων και καταγγελιών ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
Κατά την έρευνα στο σπίτι του 54χρονου εντοπίστηκαν επίσης 250 φυσίγγια, τα οποία κατείχε παράνομα.
Το χρονικό της φονικής επίθεσης στην ΑμμουδάραΣύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Κώστας Παρασύρης κινούνταν το απόγευμα της Τρίτης με Peugeot 206 στη Λεωφόρο Παπανδρέου, στην περιοχή της Αμμουδάρας, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγό του.
Όταν είδε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το κόκκινο Opel Corsa που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας Γεμιστός, φέρεται να εμβόλισε το όχημά του. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητα και ακολούθησε ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος κλώτσησε τον 54χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε περίστροφο και τον πυροβόλησε έξι φορές.
Ο Νικήτας σωριάστηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης τον κλώτσησε δύο φορές ενώ βρισκόταν ήδη νεκρός στο έδαφος.
Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το protothema.gr, διακρίνεται ο 21χρονος να βγαίνει από το όχημά του μετά τη σύγκρουση, ενώ ακούγονται οι πυροβολισμοί, μία δυνατή φωνή και συνολικά έξι κρότοι πριν καταρρεύσει στο οδόστρωμα.
Η παράδοση στις Αρχές και το βαρύ κατηγορητήριοΜετά τη δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με τη σύζυγό του στο σπίτι τους και στις 19:20 παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παρέδωσε το όπλο του. Στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας, ενώ οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο της δολοφονίας βρήκαν τον 21χρονο νεκρό και κηλίδα αίματος περίπου 50 εκατοστών σε απόσταση έξι μέτρων από το αυτοκίνητό του.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.
Ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.
«Έκανα αυτό που έπρεπε»Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε». Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο, αλλά ότι τον συνάντησε τυχαία στον δρόμο.
Κατά τους ισχυρισμούς του, η ζωή του «πάγωσε» μετά τον θάνατο του γιου του στο τροχαίο του 2023.
«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20-10-2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, περιγράφοντας μια καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την ψυχική κατάρρευση.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης του τροχαίου ενίσχυε την οργή του, ενώ έκανε λόγο και για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις από την πλευρά του 21χρονου.
Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι την ημέρα της δολοφονίας επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση.
«Δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο όταν συνάντησε τον Νικήτα.
Οι προηγούμενες επιθέσεις και οι καταγγελίεςΗ οικογένεια του 21χρονου υποστήριζε εδώ και καιρό ότι φοβόταν για τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να επιτεθεί στον Νικήτα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Στις 24 Ιουλίου 2024, η οικογένεια Γεμιστού είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές, αναφέροντας ότι τόσο ο Κώστας Παρασύρης όσο και η σύζυγός του προχωρούσαν σε απειλές εις βάρος του 21χρονου.
Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Δεκεμβρίου 2024, ο Νικήτας κατήγγειλε τον 54χρονο για σωματικές βλάβες και οπλοχρησία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Κώστας Παρασύρης, φορώντας κουκούλα, πλησίασε τον νεαρό περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και τον χτύπησε με ξύλο στα χέρια και στα πόδια, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχει.
Αυτόπτης μάρτυρας ήταν η αδελφή του Νικήτα, η οποία αναγνώρισε τον 54χρονο.
Μετά τη μήνυση που κατατέθηκε, ο 54χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ από τα χέρια του λήφθηκε δείγμα για ανίχνευση πυρίτιδας.
Τότε του αφαιρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα.
Στον 54χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, τους οποίους φέρεται να παραβίασε στις 4 Μαρτίου 2026, γεγονός που οδήγησε τον Νικήτα να υποβάλει νέα μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
Ο 54χρονος παρουσιάστηκε τότε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Η αρχή της τραγωδίας το 2023Η υπόθεση είχε τις ρίζες της στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα της 20ής Οκτωβρίου 2023, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήτας Γεμιστός προσέκρουσε σε κολώνα έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο.
Στο όχημα επέβαινε ως συνοδηγός ο στενός φίλος του και γιος του Κώστα Παρασύρη, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε στις 8 Νοεμβρίου 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Από τότε, σύμφωνα με πρόσωπα του περιβάλλοντος των δύο οικογενειών, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να συγχωρήσει τον Νικήτα, μετατρέποντας το πένθος του σε οργή.
Οι συγγενείς του 21χρονου τον παρακαλούσαν επί χρόνια να φύγει από την Κρήτη, καθώς φοβούνταν ότι ο 54χρονος είχε καταρρεύσει ψυχικά και ότι η κατάσταση θα οδηγούνταν σε ακραία εξέλιξη.
Εκείνος, ωστόσο, δεν ήθελε να εγκαταλείψει την οικογένειά του.
Σπαρακτικές σκηνές στο τελευταίο αντίοΣκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Νικήτα όταν έφτασε η σορός του 21χρονου.
Οι γονείς και τα αδέλφια του, υποβασταζόμενοι, έκλαιγαν πάνω από το φέρετρο, στο οποίο ο Νικήτας ήταν ντυμένος γαμπρός.
«Παιδί μου, δε σε γλίτωσα», φώναζε ο πατέρας του.
Συγγενείς και φίλοι βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της οικογένειας για να τη στηρίξουν. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε το μήνυμα της αδελφής του 21χρονου.
«Εγώ σ’ αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίζω στο καινούριο μου σπίτι. Δε το ξεχνάω», έγραψε.
Η κηδεία του Νικήτα θα γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας.
Η οικογένεια ζήτησε από όσους παραστούν να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο Νικήτας Γεμιστός, γεννημένος στις 5 Μαΐου 2005, δολοφονήθηκε ανήμερα των 21ων γενεθλίων του.
