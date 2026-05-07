Η Κλόε Καρντάσιαν κατανάλωσε κατά λάθος ναρκωτικές ουσίες στο φεστιβάλ Coachella: Δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί παρά μόνο αφού πέρασε
Η τηλεπερσόνα θυμήθηκε την τρομακτική εμπειρία που έζησε το 2016

Ιωάννα Μαρίνου
Κατά λάθος κατανάλωσε ναρκωτικές ουσίες η Κλόε Καρντάσιαν στο φεστιβάλ Coachella πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Μέσα από το podcast της «Khloé in Wonderland», η 41χρονη μίλησε για την εμπειρία της στη διοργάνωση όπου βρέθηκε το 2016 και εξήγησε ότι δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε γύρω της. «Δεν νομίζω ότι κάποιος με νάρκωσε επίτηδες. Νομίζω απλώς ότι ήμουν η χαζή της υπόθεσης και δεν είχα καταλάβει ότι όλοι ήταν υπό την επήρεια ουσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Καρντάσιαν θυμήθηκε ότι ήπιε έναν χυμό και λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται «πολύ περίεργα», χωρίς να γνωρίζει τον λόγο: «Κανείς δεν θέλει να αισθάνεται έτσι και να μην ξέρει γιατί», είπε, προσθέτοντας πως η εμπειρία της στο φεστιβάλ μόνο ευχάριστη δεν ήταν.

Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι γύρω της είχαν καταλάβει τι συνέβαινε, ενώ εκείνη προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πανικό της. Η τηλεπερσόνα αποκάλυψε ότι κλείστηκε για ώρες σε μια τουαλέτα, με αποτέλεσμα άλλοι παρευρισκόμενοι να φωνάζουν επειδή δεν έβγαινε. «Ήμουν τόσο φοβισμένη μέσα στο κεφάλι μου. Δεν κατάλαβα τι είχε συμβεί παρά μόνο αφού πέρασε όλο αυτό», παραδέχτηκε.

Δείτε το βίντεο στο 7:47

Ask Me Anything | Khloé In Wonder Land

Στο ίδιο podcast, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε και στη σύλληψή της το 2007 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εξηγώντας ότι τότε δεν είχε συνειδητοποιήσει πως η υπόθεση θα μπορούσε να την οδηγήσει στη φυλακή.

Η 41χρονη πέρασε τελικά λίγες ώρες στη φυλακή το 2008, μετά από παραβίαση των όρων της αναστολής της, περιγράφοντας την εμπειρία ως ιδιαίτερα τρομακτική.
