Τα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας στην Ελλάδα: Ποιοι κλάδοι δίνουν μισθούς άνω των 2.000 ευρώ, δείτε γράφημα

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε:

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, η εκδήλωση στο Λονδίνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και προσφέρουν εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως τα χρηματοοικονομικά και τραπεζικά, η ενέργεια, οι κατασκευές και η βιομηχανία, η υγεία και η φαρμακοβιομηχανία, οι μεταφορές και ο τουρισμός, τα μέσα ενημέρωσης και η ψυχαγωγία, καθώς και οι συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες.Επισημαίνεται, ότι η νεανική ανεργία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον ξεπεράσει τον μέσο όρο της ΕΕ, με έναν στους τέσσερις νέους να αναζητά εργασία. Το ποσοστό ανεργίας για τις ηλικίες έως 24 ετών, ανήλθε στο 16% για το τρίμηνο που έληξε τον Ιανουάριο, ενώ στο Λονδίνο αυξήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στο 25%. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Adzuna, οι διαθέσιμες θέσεις για πρόσφατους αποφοίτους μειώθηκαν από 13.000 το 2019 σε μόλις 2.000 στις αρχές του 2026.«Η Ελλάδα έχει υποφέρει από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και την απώλεια κρίσιμων δεξιοτήτων. Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώθηκε, όταν την εποχή της οικονομικής κρίσης 427.000 νέοι και νέες, που βρίσκονταν σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο έφυγαν από τη χώρα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της μετανάστευσής τους ήταν μεγάλος. Υπολογίζεται ότι, στις χώρες όπου εργάστηκαν παρήγαγαν 50 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα έχασε τη δυνατότητα να απολαύσει τους καρπούς της εκπαιδευτικής τους επένδυσης, ύψους 8 δισ. ευρώ», τονίζει το επιμελητήριο.Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, το ΕΒΕΠ εκτιμά ότι πρέπει να αναδειχθούν τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα.«Η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική και είναι, πλέον, πιο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, οφείλουμε να επικοινωνήσουμε στους νέους τα φορολογικά κίνητρα της μείωσης του φόρου εισοδήματος, κατά 50% για 7 έτη και μέσα από μία αξιοκρατική στρατηγική να εξαλείψουμε τις αγωνίες, για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη. Στην μάχη για την οικονομική και κοινωνική μας ισχυροποίηση, είναι η ώρα να ανακτήσουμε τις χαμένες υπεραξίες και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους μας για να γυρίσουν στην χώρα τους», καταλήγει η ανακοίνωση.«Το ΕΒΕΠ επενδύει σταθερά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων Ελλήνων του εξωτερικού και τη διασύνδεσή τους με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, εξετάζει και χαρτογραφεί τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας. Η ενσωμάτωση ανθρώπινου κεφαλαίου υψηλής εξειδίκευσης ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας».