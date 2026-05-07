Ο frontman των Metallica Τζέιμς Χέτφιλντ χέρι χέρι με την αρραβωνιαστικιά του στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο τραγουδιστής και η σύντροφός του έφτασαν στην Αθήνα για την πολυαναμενόμενη συναυλία του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου
Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εθεάθη ο frontman των Metallica Τζέιμς Χέτφιλντ, χέρι χέρι με την αρραβωνιαστικιά του.
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος έφτασε στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Μαΐου για την πολυαναμενόμενη συναυλία του συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου και δίπλα του βρισκόταν η Αντριάνα Γκλίλετ, στην οποία έκανε πρόταση γάμου τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια κατάδυσής τους με καρχαρίες. Οι δυο τους ήταν ευδιάθετοι και χαμογελαστοί.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Τζέιμς Χέτφιλντ στο «Πρωινό» κατά την άφιξή του, είπε χαρακτηριστικά: «Φυσικά και αγαπώ την Ελλάδα. Νιώθω κουρασμένος αλλά υγιής και έτοιμος να ροκάρω».
Το ΟΑΚΑ θα είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης της «M72 World Tour» των Metallica για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, που θα περιλαμβάνει συνολικά 16 εμφανίσεις. Το line-up της μεγάλης βραδιάς συμπληρώνουν οι Gojira και οι Knocked Loose.
