Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ φιλήθηκαν στο στόμα σε αγώνα των Νικς, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές στο γήπεδο το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου
Στο στόμα φιλήθηκαν η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε αγώνα των Νικς και τους κατέγραψε η κάμερα.
Οι δυο τους έκαναν μια τρυφερή εμφάνιση στο Madison Square Garden το βράδυ της Τετάρτης 6 Μαΐου για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης ομάδας του ηθοποιού απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς. Το ζευγάρι κάθισε στην πρώτη γραμμή και δεν δίστασε να ανταλλάξει φιλιά μπροστά στις κάμερες, την ώρα που οι Νικς πανηγύριζαν τη νίκη με 108-102.
Η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τα σχόλια που γράφτηκαν στα social media, λόγω της απουσίας του Σαλαμέ από το φετινό Met Gala, καθώς επέλεξε να παρακολουθήσει αγώνα NBA αντί να συνοδεύσει την Τζένερ στο κόκκινο χαλί. Πολλοί ανέφεραν πως ο ηθοποιός «δεν τη στηρίζει δημόσια», ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν την αγάπη του για τους Νικς, καθώς είναι γνωστό πως είναι φανατικός υποστηρικτής της ομάδας.
Celeb row at MSG for 76ers-Knicks Game 2 🤩 pic.twitter.com/1ynsA4jS9c— ESPN (@espn) May 7, 2026
