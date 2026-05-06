Αποχαιρετισμός στους αιθέρες



Το τέλος του εργασιακού βίου ενός ανθρώπου που διέπρεψε και ξεχώρισε σε αυτόν, πάντοτε είναι μια στιγμή φορτισμένη και συγκινησιακή, πόσω μάλλον για έναν πιλότο που επί 45 χρόνια διέσχιζε αγέρωχα τους αιθέρες. Έναν κορυφαίο κυβερνήτη αεροσκαφών, τον Δημήτρη Γιαννουλάτο, που την Τετάρτη 29 Απριλίου πραγματοποίησε την τελευταία πτήση του με την AEGEAN, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.



Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της πτήσης, απευθύνθηκε στους επιβάτες με έκδηλη τη συγκίνηση, αλλά και με αυτόν τον ευθύ και άμεσο τρόπο που τον διακρίνει. «Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι, γιατί ήσασταν στην τελευταία μου προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία πτήση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο», είπε μεταξύ άλλων από το μικρόφωνο.



Στο έδαφος την πτήση υποδέχθηκε πλήθος συναδέλφων και εργαζομένων της AEGEAN, του Ευτύχη Βασιλάκη παρόντος, Προέδρου της AEGEAN, αλλά και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, Δημήτρη Γερογιάννη. Δύο πυροσβεστικά δημιούργησαν μία αψίδα με νερό, μέσα από την οποία πέρασε το αεροσκάφος λίγο μετά αφού πάτησε στη γη, ένα τελετουργικό που πραγματοποιείται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Ο καταξιωμένος πιλότος κατέβηκε τελευταίος μαζί με τον εγγονό του, αλλά και τον γιο του που ήταν συγκυβερνήτης στην ίδια πτήση, μια στιγμή που απέσπασε το ζεστό χειροκρότημα όλων.



«Δεν λυπάμαι που τελειώνει εδώ, συγκινημένος είμαι γιατί ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, 45 χρόνια στον αέρα είναι αρκετά. Απλώς γίνεται λίγο απότομα, λόγω της νομοθεσίας που προβλέπει τα 65 χρόνια ως το τελευταίο όριο της πτητικής ζωής. Είμαι στην AEGEAN σχεδόν από την αρχή και πιστεύω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι, να φτάσει τόσο ψηλά», ήταν τα πρώτα του λόγια σε εμάς.

Η ιστορία του κ. Γιαννουλάτου είναι ταυτισμένη με εκείνη της κορυφαίας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, καθώς συμπορεύεται μαζί της εδώ και 26 χρόνια. Πέρα από κορυφαίος πιλότων εμπορικών πτήσεων (και Airbus) με πάνω από 14.000 ώρες στον αέρα, διατέλεσε διευθυντής Πτητικών Προτύπων, Διευθυντής Ασφάλειας Πτήσεων, Γενικός Αρχιχειριστής, Διευθυντής Πτητικής Εκμετάλλευσης και Επιχειρησιακός Διευθυντής (COO). Προηγουμένως και για περίπου μια εικοσαετία υπηρέτησε ως πιλότος στην πολεμική αεροπορία από μαχητικά αεροσκάφη και θέσεις ευθύνης.



Στο ερώτημα, ποιες είναι εκείνες οι δύο – τρεις ικανότητες που οδηγεί κάποιον στην κορυφή και σε μια πετυχημένη καριέρα και είναι αξίες που η AEGEAN ενθαρρύνει, απάντησε: «Το πρώτο είναι ο χαρακτήρας του ατόμου και η σημασία που δίνει η εταιρεία στην ποιότητα των εργαζομένων. Το δεύτερο είναι να μπορούμε να αντιδρούμε στις αλλαγές με ασφάλεια και το τρίτο το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων και των τμημάτων».

Παρότι βρέθηκε αρκετές φορές εν μέσω νεφών, καταιγίδων και αναταράξεων, ο ίδιος σημείωσε ότι δεν έχει να θυμηθεί κάποια στιγμή που να φοβήθηκε πολύ, ούτε κάποιο εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό. Ο ορισμός της ανέφελης καριέρας, κατά μία έννοια, για έναν άνθρωπο όμως που εργάζεται σκληρά και μεθοδικά.



Η τιμητική εκδήλωση που ακολούθησε το μεσημέρι στο Μουσείο Βορρέ περιλάμβανε μια εκτενή και συγκινητική αναδρομή στη ζωή του, την οποία συντόνισε ο γιος του -επίσης εν ενεργεία πιλότος-, που αποκάλυπτε αυτή την ξεχωριστή προσωπικότητα. Εκπαιδευτές, φίλοι, συνάδελφοι έπλεξαν το εγκώμιό του τόσο για τις ικανότητες όσο και για το ήθος του και θυμήθηκαν διάφορες κοινές στιγμές και περιστατικά του προηγούμενου αλλά και του τωρινού αιώνα. Αυθεντικός και με ιδιαίτερο χιούμορ, έκανε πολλές φορές το κοινό να ευθυμήσει και να συγκινηθεί, αντιμετωπίζοντας με ταπεινότητα την λαμπερή αυτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για χάρη του.

Στο τέλος, πολλά αναμνηστικά δώρα και ένα εντυπωσιακό ηλεκτρικό ποδήλατο περίμεναν το τιμώμενο πρόσωπο, που έχει αποφασίσει να συνεχίσει με το ίδιο τέμπο αυτή τη νέα περίοδο που ανοίγεται στη ζωή του, αναζητώντας καινούριες περιπέτειες στο έδαφος...