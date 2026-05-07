Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρετά τον Τεντ Τέρνερ: «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου»
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση για τον πρώην σύζυγό της, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την επίδραση που είχε στην προσωπικότητά του η Αρχαία Ελλάδα
Η Τζέιν Φόντα αποχαιρέτησε δημόσια τον πρώην σύζυγό της, Τεντ Τέρνερ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του σε ηλικία 87 ετών, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που της χάρισε αυτοπεποίθηση και την έκανε να νιώσει πως την είχαν πραγματικά ανάγκη.
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός πόσταρε ένα εκτενές κείμενο στα social media, μιλώντας για τη σχέση τους αλλά και για την προσωπικότητα του ιδρυτή του CNN, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι, με τη Φόντα να τον αποκαλεί συχνά «ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος».
«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, σαν πειρατής βγαλμένος από άλλη εποχή, και τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο», έγραψε η Φόντα. «Με είχε ανάγκη. Κανείς μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει ότι με χρειαζόταν. Και δεν μιλούσαμε για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά για τον δημιουργό του CNN και του Turner Classic Movies, τον άνθρωπο που είχε κατακτήσει το America’s Cup ως ένας από τους σπουδαιότερους ιστιοπλόους στον κόσμο».
Η ηθοποιός περιέγραψε τον Τέρνερ ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη ζωή, λαμπρό μυαλό και εξαιρετικό χιούμορ», τονίζοντας παράλληλα ότι δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά πως κάποιος τη φρόντιζε ουσιαστικά. «Το να νιώθεις ταυτόχρονα ότι σε χρειάζονται και ότι σε φροντίζουν μπορεί να σε μεταμορφώσει», σημείωσε. «Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση».
Η Φόντα ανέφερε ακόμη ότι ο Τέρνερ ήταν ιδιαίτερα στρατηγικός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας. «Πιθανότατα ήταν έμφυτο, όμως είχε σπουδάσει κλασικές σπουδές στο πανεπιστήμιο και γνώριζε σε βάθος τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, καθώς και τις στρατηγικές που είχαν χρησιμοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και ακόμη και ο Τζένγκις Χαν.
Η ηθοποιός υπογράμμισε πόσα πράγματα έμαθε δίπλα στον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια του γάμου τους. «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά», έγραψε, προσθέτοντας ότι τον «φαντάζεται τώρα στον παράδεισο μαζί με όλα τα άγρια ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα πέντε παιδιά του Τέρνερ, με τα οποία διατήρησε στενή σχέση ως μητριά. «Είχα τέσσερις μητριές μεγαλώνοντας και ξέρω πόσο σημαντικές μπορούν να γίνουν στη ζωή ενός παιδιού. Προσπαθήσαμε όλοι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη, ανορθόδοξη οικογένεια και τους αγαπώ μέχρι σήμερα», ανέφερε.
Ο Τέρνερ πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Turner Enterprises. Τα τελευταία χρόνια είχε εμφανίσει άνοια με σωμάτια Lewy.
Ο επιχειρηματίας ίδρυσε το CNN το 1980 και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης μέσω δορυφορικών μεταδόσεων. Στη συνέχεια δημιούργησε τα δίκτυα TNT, TCM και Cartoon Network, ενώ το 1995 πούλησε τον όμιλό του στην Time Warner έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί κυρίως σε περιβαλλοντικές και πολιτικές δράσεις.
Η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός πόσταρε ένα εκτενές κείμενο στα social media, μιλώντας για τη σχέση τους αλλά και για την προσωπικότητα του ιδρυτή του CNN, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 2001. Μετά τον χωρισμό τους, οι δυο τους παρέμειναν στενοί φίλοι, με τη Φόντα να τον αποκαλεί συχνά «ο αγαπημένος μου πρώην σύζυγος».
«Μπήκε ορμητικά στη ζωή μου, πανέμορφος, βαθιά ρομαντικός, σαν πειρατής βγαλμένος από άλλη εποχή, και τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο», έγραψε η Φόντα. «Με είχε ανάγκη. Κανείς μέχρι τότε δεν μου είχε δείξει ότι με χρειαζόταν. Και δεν μιλούσαμε για έναν συνηθισμένο άνθρωπο, αλλά για τον δημιουργό του CNN και του Turner Classic Movies, τον άνθρωπο που είχε κατακτήσει το America’s Cup ως ένας από τους σπουδαιότερους ιστιοπλόους στον κόσμο».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ηθοποιός περιέγραψε τον Τέρνερ ως έναν άνθρωπο με «μεγάλη ζωή, λαμπρό μυαλό και εξαιρετικό χιούμορ», τονίζοντας παράλληλα ότι δίπλα του ένιωσε για πρώτη φορά πως κάποιος τη φρόντιζε ουσιαστικά. «Το να νιώθεις ταυτόχρονα ότι σε χρειάζονται και ότι σε φροντίζουν μπορεί να σε μεταμορφώσει», σημείωσε. «Ο Τεντ Τέρνερ με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου. Μου έδωσε αυτοπεποίθηση».
Η Φόντα ανέφερε ακόμη ότι ο Τέρνερ ήταν ιδιαίτερα στρατηγικός και ανταγωνιστικός χαρακτήρας. «Πιθανότατα ήταν έμφυτο, όμως είχε σπουδάσει κλασικές σπουδές στο πανεπιστήμιο και γνώριζε σε βάθος τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, καθώς και τις στρατηγικές που είχαν χρησιμοποιήσει ο Μέγας Αλέξανδρος και ακόμη και ο Τζένγκις Χαν.
Η ηθοποιός υπογράμμισε πόσα πράγματα έμαθε δίπλα στον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια του γάμου τους. «Τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά», έγραψε, προσθέτοντας ότι τον «φαντάζεται τώρα στον παράδεισο μαζί με όλα τα άγρια ζώα που βοήθησε να σωθούν από την εξαφάνιση».
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα πέντε παιδιά του Τέρνερ, με τα οποία διατήρησε στενή σχέση ως μητριά. «Είχα τέσσερις μητριές μεγαλώνοντας και ξέρω πόσο σημαντικές μπορούν να γίνουν στη ζωή ενός παιδιού. Προσπαθήσαμε όλοι να δημιουργήσουμε μια μεγάλη, ανορθόδοξη οικογένεια και τους αγαπώ μέχρι σήμερα», ανέφερε.
Ο Τέρνερ πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Turner Enterprises. Τα τελευταία χρόνια είχε εμφανίσει άνοια με σωμάτια Lewy.
Ο επιχειρηματίας ίδρυσε το CNN το 1980 και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης μέσω δορυφορικών μεταδόσεων. Στη συνέχεια δημιούργησε τα δίκτυα TNT, TCM και Cartoon Network, ενώ το 1995 πούλησε τον όμιλό του στην Time Warner έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τελευταία χρόνια είχε επικεντρωθεί κυρίως σε περιβαλλοντικές και πολιτικές δράσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα