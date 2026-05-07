Αύριο η κηδεία της αδερφής του Νότη Σφακιανάκη στην Κω
Η Πολυάννα έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο επί ενάμιση χρόνο

Γεωργία Κοτζιά
Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της αδερφής του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα της ζωής της.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Μαρία Πολίτου, η οποία διατηρούσε φιλική σχέση με την Πολυάννα, στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 7 Μαΐου: «Η κηδεία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Μαΐου, στις 14:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στην Κω που διαμένει όλη η οικογένειά της, μαζί με τον σύζυγό της τον Αλέξη».

Η ίδια ανέφερε πως είχε προγραμματιστεί αρχικά να γίνει μία ημέρα νωρίτερα, αλλά η ημερομηνία άλλαξε: «Έχει να κάνει καθαρά με τα διαδικαστικά. Για ένα έρθει η σορός από την Αθήνα, υπάρχει μία διαδικασία και έπρεπε όλα να ρυθμιστούν. Ο Νότης Σφακιανάκης και ο γιος του Απόλλωνας ήταν δίπλα της από την πρώτη στιγμή της περιπέτειας υγείας. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι κανόνισαν όλη τη διαδικασία με τα νοσοκομεία, τη μεταφορά της από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, ακόμα και της διαμονής της στην Αθήνα, γιατί η Πολυάννα όποτε βρισκόταν στην Αθήνα διέμενε στο σπίτι του Νότη, όμως λόγω της περιπέτειας υγείας της δεν μπορούσε να μετακινείται από τόσο μακριά και ο Νότης είχε φροντίσει να διαμένει σε ένα σπίτι κοντά στο νοσοκομείο για να μπορεί να πηγαίνει καθημερινά», εξήγησε.

Η Μαρία Πολίτου μίλησε και για την περιπέτεια υγείας της αδερφής του Νότη Σφακιανάκη, επισημαίνοντας: «Δεν ταλαιπωρήθηκε πολλά χρόνια. Στον 1-1,5 χρόνο ξεκίνησε η περιπέτεια υγείας της, απλά από τον Γενάρη και μετά επιταχύνθηκε η κατάστασή της».
