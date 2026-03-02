Άκης Δείξιμος για Μαρία Δεληθανάση: Πέτυχε να γίνει μια Influencer και σημαιοφόρος του MeToo, αυτό ήθελε
Ανησύχησα για την κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει όλο αυτό τον αδερφό μου, πρόσθεσε ο τραγουδιστής μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα
Για τη Μαρία Δεληθανάση μίλησε ο Άκης Δείξιμος, μετά την καταδίκη του αδερφού του, Κώστα Δόξα, μετά τη μήνυση και αγωγή που είχε καταθέσει η ίδια εναντίον του το 2021 για ενδοοικογενειακή βία, επισημαίνοντας πως πέτυχε αυτό που ήθελε, να γίνει Influencer και σημαιοφόρος του κινήματος MeToo.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο Άκης Δείξιμος δήλωσε για τη Μαρία Δεληθανάση: «Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Γιατί προφανώς μέχρι στιγμής πέτυχε να βγαίνει στην τηλεόραση, αυτό ήθελε. Πέτυχε να γίνει μια Influencer και να γίνει σημαιοφόρος του MeToo. Συγχαρητήρια. Το σωστό θα ήτανε να ήθελε, πέντε χρόνια από οποιοδήποτε περιστατικό μεταξύ ενός αντρόγυνου, δύο άνθρωποι να είναι αυτή τη στιγμή ήρεμοι και να κοιτάνε το καλό της κόρης τους».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κώστας Δόξας, κάνοντας λόγο για μία άδικη απόφαση: «Είναι στενάχωρο για όλη την οικογένεια, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο αδελφός μου είναι ένας καλός πατέρας, είναι ένας καλός άνθρωπος. Τέτοιες ποινές φυσικά δεν τις άξιζε με τίποτα. Το λέω επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα τολμήσω να μιλήσω για μια άδικη απόφαση. Βέβαια πρόκειται για μια πρωτόδικη απόφαση, υπάρχει η έφεση και περιμένουμε. Συνεχίζουμε να το παλεύουμε. Έπεσα απ’ τα σύννεφα γιατί περίμενα να λάμψει η αλήθεια. Και δεν συνέβη αυτό. Εγώ θα σας πω ότι ανησύχησα για τον αδερφό μου, για την κατάσταση στην οποία τον έχει φέρει όλο αυτό, όλη αυτή η απόφαση, όλη αυτή η τροπή της υπόθεσης. Είμαι δίπλα του, τον αγαπώ, τον στηρίζω, τον γνωρίζω. Γνωρίζω και την κυρία. Οπότε, εδώ είμαστε», σημείωσε.
Όσον αφορά στα σχόλια που έγιναν μετά τη συνέντευξη του αδερφού του, κατά την οποία επιχείρησε να δείξει βίντεο της κόρης του, υποστηρίζοντας πως ήταν τιμωρημένη και έκλαιγε, ο Άκης Δείξιμος τόνισε: «Ο κόσμος γενικότερα είναι έτοιμος μέσα από την ελευθερία που δίνει το πληκτρολόγιο να καταριέται, να λέει πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά, θυμίζουν πραγματικά Μεσαίωνα. Είναι ένας κόσμος έτοιμος για το χειρότερο, έτοιμος για πολέμους, έτοιμος ακόμα και να λιθοβολήσει τον κακό υποτίθεται, εντός εισαγωγικών».
