Άκης Δείξιμος για Μαρία Δεληθανάση: Πέτυχε να γίνει μια Influencer και σημαιοφόρος του MeToo, αυτό ήθελε

Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.