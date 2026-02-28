Μαρία Δεληθανάση για τη συνέντευξη Κώστα Δόξα: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, απλά με θλίβει
Μαρία Δεληθανάση για τη συνέντευξη Κώστα Δόξα: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, απλά με θλίβει
Ο τραγουδιστής προσπάθησε να παίξει στον αέρα εκπομπής βίντεο με την κόρη του να κλαίει μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία
Τη θλίψη της για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Δόξας στον Γιώργο Λιάγκα με την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία, εξέφρασε η πρώην σύζυγός του, που τον είχε καταγγείλει, Μαρία Δεληθανάση.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο «Πρωινό», όπου μεταξύ άλλων προσπάθησε να παίξει στον αέρα βίντεο με την κόρη του, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε μπει επί επτά ώρες τιμωρία από τη μητέρα της. Η εμφάνισή του ήρθε μετά την ετυμηγορία για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της πρώην συζύγου του. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον Κώστα Δόξα ποινή φυλάκισης τριών ετών με έκτιση τεσσάρων μηνών.
Το πρωί του Σαββάτου, η Μαρία Δεληθανάση μίλησε στο «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί τον σκοπό της συνέντευξης του πρώην συζύγου της, μετά την καταδίκη του. «Δεν μπορώ να πάρω πιο συγκεκριμένη θέση, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας, απλά με θλίβει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτή τη φάση» είπε για την εμφάνιση του Κώστα Δόξα στο «Πρωινό».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Μαρία Δεληθανάση τόνισε ότι μετά τη δικαστική απόφαση ήλπιζε σε μία αλλαγή στάσης του πρώην συζύγου της: «Ακούστηκαν σοβαρά πράγματα και θα απαντήσουμε με τον τρόπο που πρέπει και εκεί που πρέπει. Για μία σοβαρή υπόθεση που με απασχολούσε απευθύνθηκα στα δικαστήριο. Τα δικαστήρια έκριναν. Τώρα από εκεί και πέρα το υπόλοιπο, που μπορεί να γίνει εμένα με θλίβει. Είχα μία ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα και στο εξής η ζωή να προχωρήσει ομαλά και να γυρίσουμε σελίδα. Δεν έχω καταλάβει τέτοια πρόθεση».
Μία άβολη στιγμή σημειώθηκε στον «Πρωινό», όταν ο Κώστας Δόξας έβαλε ξαφνικά να παίζει βίντεο της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα της και πρώην σύζυγός του, την είχε τιμωρήσει επί περίπου επτά ώρες, με τον Γιώργο Λιάγκα να τον παρακαλεί επίμονα να μην συνεχίσει την προβολή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο τραγουδιστής έβγαλε από την τσέπη του το κινητό και έβαλε να παιχτεί ένα βίντεο, στο οποίο, όπως ανέφερε, η κόρη του βρισκόταν σε τιμωρία από τη μητέρα της και έκλαιγε έντονα. Ο παρουσιαστής ζήτησε να μην προβληθεί το βίντεο, παρακαλώντας τον Κώστα Δόξα να μην ακουστεί ούτε η φωνή της ανήλικης κόρης του.
Αρχικά, ο τραγουδιστής είπε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την κόρη μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα δείξω, δεν θα δείξω κάτι. Θα παίξω κάτι». Αμέσως, ο Γιώργος Λιάγκας αντέδρασε έντονα: «Όχι, όχι, όχι, μην το κάνεις. Μην το κάνεις Κώστα, μη… Μια στιγμή, μια στιγμή, περίμενε, περίμενε. Μην το κάνεις Κώστα, Κώστα, Κώστα σε παρακαλώ, μην το… κόψτε τον ήχο! Δεν ξέρω, περίμενε μια στιγμή. Κόψτε το, κόψτε το. Τι είναι αυτό; Μην… όχι παιδιά, όχι παιδιά σας παρακαλώ πολύ. Κώστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κόψτε τον ήχο».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Το Σοφάκι μου, σε αυτό το βίντεο είναι 7 ώρες ήδη τιμωρία. 7 ώρες τιμωρία. Όλη τη μέρα τιμωρία και δεν αντέχει. Στο τέλος του βίντεο λέει ουρλιάζοντας "δεν μπορώ να αναπνεύσω". Και της λέει "δεν πειράζει, μόλις ηρεμήσεις θα αναπνεύσεις". Το βίντεο αυτό μου το γράφει και μου το στέλνει».
