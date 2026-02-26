Η πρώτη αντίδραση του Άκη Δείξιμου μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία: Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά
Άκης Δείξιμος Κώστας Δόξας

Η πρώτη αντίδραση του Άκη Δείξιμου μετά την καταδίκη του Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία: Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά

Ο αδερφός του τραγουδιστή κρίθηκε ένοχος μετά τη μήνυση και αγωγή που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση σε βάρος του

Ιωάννα Μαρίνου
Την πρώτη αντίδραση του Άκη Δείξιμου μετά την καταδίκη του αδερφού του, Κώστα Δόξα για ενδοοικογενειακή βία κατέγραψε τηλεοπτική κάμερα, με τον καλλιτέχνη να τονίζει ότι δεν «είναι ιδιαίτερα καλά» μετά την ετυμηγορία.

Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος, κατόπιν της μήνυσης και αγωγής που είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του, Μαρία Δεληθανάση, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών, με την έκτιση τεσσάρων μηνών.

Ο Άκης Δείξιμος ζήτησε να μην σχολιάσει την είδηση για την καταδίκη του αδερφού του, όταν δημοσιογράφος του «Super Κατερίνα» τον προσέγγισε. Όπως προβλήθηκε την Πέμπτη, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μην μιλήσω, δεν είμαι σε θέση πραγματικά. Έχουμε μιλήσει με τον αδερφό μου, προφανώς».

Το δικαστήριο επέβαλε στον Κώστα Δόξα ποινή φυλάκισης τριών ετών, με την έκτιση τεσσάρων μηνών. Κατά την απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία,  ενώ εκπροσωπήθηκε από τον Σπύρο Δημητρίου. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η πλευρά της μηνύτριας, που εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους, Νίκο Διαλυνά, Άρτεμη Διαλυνά και Νάσο Διαλυνά, εξέφρασε ικανοποίηση για την κρίση του δικαστηρίου.
