Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές

Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another





Νικητής: Amy Madigan – Weapons





Sinners

Νικητής: Owen Cooper – Adolescence





Νικητής: Michelle Williams – Dying for Sex





Νικητής: Noah Wyle – The Pitt





Νικητής: Keri Russell – The Diplomat





Νικητής: Seth Rogen – The Studio

Νικητής: Catherine O'Hara – The Studio





Νικητής: The Pitt





The Studio

Νικητής: Mission: Impossible - The Final Reckoning

Νικητής: The Last of Us

Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick YouKate Hudson – Song Sung BlueChase Infiniti – One Battle After AnotherEmma Stone – BugoniaMiles Caton – SinnersBenicio del Toro – One Battle After AnotherJacob Elordi – FrankensteinPaul Mescal – HamnetOdessa A’zion – Marty SupremeAriana Grande – Wicked: For GoodWunmi Mosaku – SinnersTeyana Taylor – One Battle After AnotherΝικητής:FrankensteinHamnetMarty SupremeOne Battle After AnotherJason Bateman – Black RabbitStephen Graham – AdolescenceCharlie Hunnam – Monster: The Ed Gein StoryMatthew Rhys – The Beast in MeClaire Danes – The Beast in MeErin Doherty – AdolescenceSarah Snook – All Her FaultChristine Tremarco – AdolescenceSterling K. Brown – ParadiseBilly Crudup – The Morning ShowWalton Goggins – The White LotusGary Oldman – Slow HorsesBritt Lower – SeveranceParker Posey – The White LotusRhea Seehorn – PluribusAimee Lou Wood – The White LotusIke Barinholtz – The StudioAdam Brody – Nobody Wants ThisTed Danson – A Man on the InsideMartin Short – Only Murders in the BuildingKathryn Hahn – The StudioJenna Ortega – WednesdayJean Smart – HacksKristen Wiig – Palm RoyaleThe DiplomatLandmanSeveranceThe White LotusΝικητής:Abbott ElementaryThe BearHacksOnly Murders in the BuildingF1FrankensteinOne Battle After AnotherSinnersAndorLandmanSquid GameStranger ThingsΦωτογραφία άρθρου: AP Associated Press