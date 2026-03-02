Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές
Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές
Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου
Τα Actor Awards του σωματείου SAG-AFTRA πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου, λίγες ημέρες πριν από τα βραβεία Όσκαρ, με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Netflix.
Ήταν μία λαμπερή βραδιά στην οποία η ταινία «Sinners» κυριάρχησε και αναδείχτηκε μεγάλος νικητής, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Καστ σε Ταινία, καθώς και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν και η Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», αλλά και ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another».
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία:
Ταινίες
Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Jesse Plemons – Bugonia
Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο
Νικητής: Jessie Buckley – Hamnet
Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
