Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές
GALA
Βραβεία Υποψηφιότητες Νικητές SAG Awards Actor Awards 2026

Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου

Κυριάρχησε το «Sinners» στα φετινά Actor Awards: Δείτε τη λίστα με τους νικητές
Ιωάννα Μαρίνου
Τα Actor Awards του σωματείου SAG-AFTRA πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 1 Μαρτίου, λίγες ημέρες πριν από τα βραβεία Όσκαρ, με παρουσιάστρια την Κρίστεν Μπελ και μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Netflix.

Ήταν μία λαμπερή βραδιά στην οποία η ταινία «Sinners» κυριάρχησε και αναδείχτηκε μεγάλος νικητής, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο Καλύτερου Καστ σε Ταινία, καθώς και το Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μάικλ Μπι Τζόρνταν.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχώρισαν ήταν και η Τζέσι Μπάκλεϊ, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», αλλά και ο Σον Πεν, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another».

Kristen Bell opens The 32nd Annual Actor Awards with Musical Tribute to Stage Names


Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία:

Ταινίες

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners

Michael B. Jordan: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Κλείσιμο
Jesse Plemons – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο

Νικητής: Jessie Buckley – Hamnet

Jessie Buckley: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Emma Stone – Bugonia

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another

Miles Caton – Sinners
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Β’ Ρόλο

Νικητής: Amy Madigan – Weapons

Amy Madigan: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Odessa A’zion – Marty Supreme
Ariana Grande – Wicked: For Good
Wunmi Mosaku – Sinners
Teyana Taylor – One Battle After Another

Εξαιρετική Ερμηνεία από Καστ σε Ταινία

Νικητής: Sinners

The Cast of Sinners: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another

Τηλεόραση

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νικητής: Owen Cooper – Adolescence

Jason Bateman – Black Rabbit
Stephen Graham – Adolescence
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys – The Beast in Me

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Νικητής: Michelle Williams – Dying for Sex

Michelle Williams: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Claire Danes – The Beast in Me
Erin Doherty – Adolescence
Sarah Snook – All Her Fault
Christine Tremarco – Adolescence

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Νικητής: Noah Wyle – The Pitt

Noah Wyle: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Sterling K. Brown – Paradise
Billy Crudup – The Morning Show
Walton Goggins – The White Lotus
Gary Oldman – Slow Horses

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά

Νικητής: Keri Russell – The Diplomat

Keri Russell: Award Acceptance Speech | The 32nd Annual Actor Awards


Britt Lower – Severance
Parker Posey – The White Lotus
Rhea Seehorn – Pluribus
Aimee Lou Wood – The White Lotus

Εξαιρετική Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Νικητής: Seth Rogen – The Studio

Seth Rogan: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Ike Barinholtz – The Studio
Adam Brody – Nobody Wants This
Ted Danson – A Man on the Inside
Martin Short – Only Murders in the Building

Εξαιρετική Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά

Νικητής: Catherine O'Hara – The Studio

Kathryn Hahn – The Studio
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Kristen Wiig – Palm Royale

Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Δραματική Σειρά

Νικητής: The Pitt

The Cast of The Pitt: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


The Diplomat
Landman
Severance
The White Lotus

Εξαιρετική Ερμηνεία από Ensemble σε Κωμική Σειρά

Νικητής: The Studio

The Cast of The Studio: Award Acceptance Speech | 32nd Annual Actor Awards


Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Only Murders in the Building

Stunts

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Ταινία

Νικητής: Mission: Impossible - The Final Reckoning

F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners

Εξαιρετική Δράση από Ομάδα Stunt σε Τηλεοπτική Σειρά

Νικητής: The Last of Us

Andor
Landman
Squid Game
Stranger Things

Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης