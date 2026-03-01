Ο Όζι Όσμπορν τιμήθηκε στα Brit Awards 2026, η χήρα του, Σάρον παρέλαβε το βραβείο
Ο θρυλικός καλλιτέχνης τιμήθηκε τη διαρκή συνεισφορά του στη μουσική
Στα Brit Awards 2026 τιμήθηκε ο Όζι Όσμπορν για τη διαρκή συνεισφορά του στη μουσική, με τη χήρα του, Σάρον να παραλαμβάνει το βραβείο.
Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ, με τη Σάρον να παραλαμβάνει το Βραβείο Διαρκούς Προσφοράς στη Μουσική, που δόθηκε στη μνήμη του θρυλικού μουσικού, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών.
Η 73χρονη ανέβηκε στη σκηνή με την κόρη της, Κέλι στο πλευρό της. Ανοίγοντας την ομιλία της με χιούμορ, είπε: «Πρώτα απ’ όλα, τι βραδιά είναι αυτή!» και στη συνέχεια προχώρησε σε πιο συγκινητικά λόγια. Η Σάρον περιέγραψε τον Όζι ως «τον πιο ταπεινά εγωκεντρικό άνθρωπο που μπορείς να συναντήσεις», υπογραμμίζοντας την αφοσίωσή του, στις ρίζες του στην εργατική τάξη του Μπέρμιγχαμ, παρά τη διεθνή φήμη του.
Δείτε βίντεο
Η Κέλι Όσμπορν στάθηκε συγκινημένη δίπλα στη μητέρα της και αργότερα πήρε η ίδια τον λόγο, λέγοντας με δάκρυα στα μάτια: «Σας ευχαριστούμε που αγαπάτε τον πατέρα μας όσο κι εμείς».
Μετά την ομιλία των δύο γυναικών, ακολούθησε μια εντυπωσιακή ερμηνεία: ο Ρόμπι Γουίλιαμς οδήγησε μια all-star μπάντα με τους Adam Wakeman (πλήκτρα), Robert Trujillo (μπάσο), Tommy Clufetos (drums) και τον θρυλικό κιθαρίστα Zakk Wylde, παρουσιάζοντας το «No More Tears». Οι τεράστιες οθόνες πίσω τους παρουσίαζαν εικόνες του Όζι, δημιουργώντας ένα οπτικό και μουσικό αφιέρωμα που ενθουσίασε το κοινό και κρίθηκε ως η ιδανική τιμή σε έναν ροκ θρύλο που σημάδεψε γενιές.
Δείτε βίντεο
Μετά την ομιλία των δύο γυναικών, ακολούθησε μια εντυπωσιακή ερμηνεία: ο Ρόμπι Γουίλιαμς οδήγησε μια all-star μπάντα με τους Adam Wakeman (πλήκτρα), Robert Trujillo (μπάσο), Tommy Clufetos (drums) και τον θρυλικό κιθαρίστα Zakk Wylde, παρουσιάζοντας το «No More Tears». Οι τεράστιες οθόνες πίσω τους παρουσίαζαν εικόνες του Όζι, δημιουργώντας ένα οπτικό και μουσικό αφιέρωμα που ενθουσίασε το κοινό και κρίθηκε ως η ιδανική τιμή σε έναν ροκ θρύλο που σημάδεψε γενιές.
