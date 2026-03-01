Brit Awards 2026: Κυριάρχησε η Olivia Dean - Δείτε τη λίστα με τους νικητές
Η τραγουδίστρια ξεχώρισε κατακτώντας τέσσερα βραβεία, ενώ ο Σαμ Φέντερ έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις
Η Olivia Dean και ο Σαμ Φέντερ κυριάρχησαν στη φετινή τελετή των Brit Awards 2026, αναδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ορισμένους από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της χρονιάς.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ, με την Dean να ξεχωρίζει κατακτώντας τέσσερα βραβεία, ενώ ο Φέντερ διακρίθηκε με δύο σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους παρουσία στη μουσική σκηνή.
Olivia Dean Wins Big at Brit Awards Amid Chaotic, Oft-Bleeped Show https://t.co/fgDtG5dz3F— Variety (@Variety) March 1, 2026
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία:Καλλιτέχνης της Χρονιάς
Νικητής: Olivia Dean
Dave, Fred Again, Jade, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem
Συγκρότημα της Χρονιάς
Νικητής: Wolf Alice
The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg
Άλμπουμ της Χρονιάς
Νικητής: Olivia Dean – The Art of Loving
Dave – The Boy Who Played the Harp, Lily Allen – West End Girl, Sam Fender – People Watching, Wolf Alice – The Clearing
Ανερχόμενος Καλλιτέχνης
Νικητής: Lola Young
Επίσης υποψήφιοι: Barry Can’t Swim, EsDeeKid, Jim Legxacy, Skye Newman
Διεθνής Καλλιτέχνης
Νικητής: Rosalía
Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, the Creator
Διεθνές Συγκρότημα
Geese
Haim, Huntr/x, Tame Impala, Turnstile
Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού)
Νικητής: Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In
Calvin Harris και Clementine Douglas – Blessings, Chrystal και Notion – The Days (Notion remix), Cynthia Erivo ft Ariana Grande – Defying Gravity, Ed Sheeran – Azizam, Fred Again, Skepta και PlaqueBoyMax – Victory Lap, Lewis Capaldi – Survive, Lola Young – Messy, Myles Smith – Nice to Meet You, Olivia Dean – Man I Need, Raye – Where Is My Husband!, Skye Newman – Family Matters
Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού)
Νικητής: Rosé και Bruno Mars – APT
Alex Warren – Ordinary, Chappell Roan – Pink Pony Club, Disco Lines και Tinashe – No Broke Boys, Gigi Perez – Sailor Song, Gracie Abrams – That’s So True, Huntr/x – Golden, Lady Gaga και Bruno Mars – Die With a Smile, Ravyn Lenae – Love Me Not, Sabrina Carpenter – Manchild, Sombr – Undressed, Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Alternative/Rock Act
Sam Fender
Blood Orange, Lola Young, Wet Leg, Wolf Alice
Pop Act
Νικητής: Olivia Dean
Jade, Lily Allen, Lola Young, Raye
Hip-Hop/Grime/Rap Act
Νικητής: Dave
Central Cee, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner
R&B Act
Νικητής: Sault
Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable
Dance Act
Νικητής: Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax
Calvin Harris και Clementine Douglas, FKA twigs, PinkPantheress, Sammy Virji
Επιλογή Κριτικών (Critics’ Choice)
Νικητής: Jacob Alon
Παραγωγός της Χρονιάς
Νικητής: PinkPantheress
Στιχουργός της Χρονιάς
Νικητής: Noel Gallagher
Ξεχωριστή Συνεισφορά στη Μουσική
Νικητής: Mark Ronson
Βραβείο Διαρκούς Προσφοράς (Lifetime Achievement)
Νικητής: Ozzy Osbourne
Φωτογραφία άρθρου: AFP
