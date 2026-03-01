Brit Awards 2026: Κυριάρχησε η Olivia Dean - Δείτε τη λίστα με τους νικητές
GALA
Brit Awards Νικητές Olivia Dean Σαμ Φέντερ

Brit Awards 2026: Κυριάρχησε η Olivia Dean - Δείτε τη λίστα με τους νικητές

Η τραγουδίστρια ξεχώρισε κατακτώντας τέσσερα βραβεία, ενώ ο Σαμ Φέντερ έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις

Brit Awards 2026: Κυριάρχησε η Olivia Dean - Δείτε τη λίστα με τους νικητές
Ιωάννα Μαρίνου
Η Olivia Dean και ο Σαμ Φέντερ κυριάρχησαν στη φετινή τελετή των Brit Awards 2026, αναδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ορισμένους από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της χρονιάς.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ, με την Dean να ξεχωρίζει κατακτώντας τέσσερα βραβεία, ενώ ο Φέντερ διακρίθηκε με δύο σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους παρουσία στη μουσική σκηνή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία:

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Νικητής: Olivia Dean

Dave, Fred Again, Jade, Lily Allen, Little Simz, Lola Young, PinkPantheress, Sam Fender, Self Esteem

Συγκρότημα της Χρονιάς

Νικητής: Wolf Alice

Κλείσιμο
The Last Dinner Party, Pulp, Sleep Token, Wet Leg

Άλμπουμ της Χρονιάς

Νικητής: Olivia Dean – The Art of Loving

Dave – The Boy Who Played the Harp, Lily Allen – West End Girl, Sam Fender – People Watching, Wolf Alice – The Clearing

Olivia Dean - The Art of Loving (Lyric Video)

Ανερχόμενος Καλλιτέχνης

Νικητής: Lola Young

Επίσης υποψήφιοι: Barry Can’t Swim, EsDeeKid, Jim Legxacy, Skye Newman

Διεθνής Καλλιτέχνης

Νικητής: Rosalía

Bad Bunny, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Sombr, Taylor Swift, Tyler, the Creator

Διεθνές Συγκρότημα

Geese

Haim, Huntr/x, Tame Impala, Turnstile

Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού)

Νικητής: Sam Fender με Olivia Dean – Rein Me In

Calvin Harris και Clementine Douglas – Blessings, Chrystal και Notion – The Days (Notion remix), Cynthia Erivo ft Ariana Grande – Defying Gravity, Ed Sheeran – Azizam, Fred Again, Skepta και PlaqueBoyMax – Victory Lap, Lewis Capaldi – Survive, Lola Young – Messy, Myles Smith – Nice to Meet You, Olivia Dean – Man I Need, Raye – Where Is My Husband!, Skye Newman – Family Matters

Sam Fender, Olivia Dean - Rein Me In (Official Video)

Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς (ψηφοφορία κοινού)

Νικητής: Rosé και Bruno Mars – APT

Alex Warren – Ordinary, Chappell Roan – Pink Pony Club, Disco Lines και Tinashe – No Broke Boys, Gigi Perez – Sailor Song, Gracie Abrams – That’s So True, Huntr/x – Golden, Lady Gaga και Bruno Mars – Die With a Smile, Ravyn Lenae – Love Me Not, Sabrina Carpenter – Manchild, Sombr – Undressed, Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Alternative/Rock Act

Sam Fender

Blood Orange, Lola Young, Wet Leg, Wolf Alice

Pop Act

Νικητής: Olivia Dean

Jade, Lily Allen, Lola Young, Raye

Hip-Hop/Grime/Rap Act

Νικητής: Dave

Central Cee, Jim Legxacy, Little Simz, Loyle Carner

R&B Act

Νικητής: Sault

Jim Legxacy, Kwn, Mabel, Sasha Keable

Dance Act

Νικητής: Fred Again, Skepta, PlaqueBoyMax

Calvin Harris και Clementine Douglas, FKA twigs, PinkPantheress, Sammy Virji

Επιλογή Κριτικών (Critics’ Choice)

Νικητής: Jacob Alon

Παραγωγός της Χρονιάς

Νικητής: PinkPantheress

Στιχουργός της Χρονιάς

Νικητής: Noel Gallagher

Ξεχωριστή Συνεισφορά στη Μουσική

Νικητής: Mark Ronson

Βραβείο Διαρκούς Προσφοράς (Lifetime Achievement)

Νικητής: Ozzy Osbourne

Φωτογραφία άρθρου: AFP
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης