Ρία Ελληνίδου: Οι φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη
Η τραγουδίστρια ανάρτησε στα social media εικόνες από το πρόσφατο ταξίδι της
Στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι της στην Ταϊλάνδη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Ρία Ελληνίδου. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη χώρα της Ασίας μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ είχε ανεβάσει πριν από μερικές μέρες ένα βίντεο με τους δυο τους να επιδίδονται σε μία δραστηριότητα, φορώντας κράνος.
Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρία Ελληνίδου ποζάρει μπροστά σε μια τίγρη, μέσα σε μία πισίνα, αλλά και με φόντο κόκκινα φαναράκια. «Αναμνήσεις», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό που δημοσίευσε.
