Η Γουινόνα Ράιντερ μπαίνει στην τρίτη σεζόν του «Wednesday»

Η ηθοποιός θα έχει γκεστ ρόλο αλλά θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια του νέου κύκλου

Στο σύμπαν του Τιμ Μπάρτον επιστρέφει η Γουινόνα Ράιντερ, μετακομίζοντας από την τρίτη πιο δημοφιλή αγγλόφωνη σειρά του Netflix, το «Stranger Things, στη Νο 1 σειρά της πλατφόρμας, το «Wednesday». Η διάσημη ηθοποιός θα έχει γκεστ ρόλο στην 3η σεζόν της αγαπημένης παραγωγής, επανενώνοντας τις δυνάμεις της με τον σκηνοθέτη, την Τζένα Ορτέγκα, με την οποία συμπρωταγωνίστησε στο «Beetlejuice Beetlejuice», καθώς και με τους δημιουργούς Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Θα εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια και θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Tabitha. Όπως αποκαλύφθηκε από ένα βίντεο για την έναρξη της παραγωγής, η Tabitha φαίνεται να συνδέεται με τρεις επίσης νέους χαρακτήρες, τους οποίους θα υποδυθούν οι Νόα Τέιλορ, Όσκαρ Μόργκαν και Κένεντι Μόγιερ. Στο καστ προστίθεται και η Εύα Γκριν, η οποία θα ενσαρκώσει την Ophelia, την αδελφή της Morticia Addams.



«Η θρυλική συνεργασία της Γουινόνα Ράιντερ με τον Τιμ Μπάρτον έχει καθορίσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες του κινηματογράφου. Λατρέψαμε τη συνεργασία μαζί της στο «Beetlejuice Beetlejuice» και ανυπομονούμε να την καλωσορίσουμε στην Ακαδημία Nevermore», τόνισαν οι Αλ Γκοφ και Μάιλς Μίλαρ.

Από την πλευρά του ο κορυφαίος σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του «Wednesday» δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η Γουινόνα ήρθε μαζί μας καθώς ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον κόσμο. Eίναι μια αγαπημένη φίλη. Πάντα νιώθω τυχερός που συνεργάζομαι μαζί της».

Η σκοτεινή σειρά μυστηρίου βασισμένη στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς 'Ανταμς, συνεχίζει να καταγράφει τα χρόνια της Wednesday Addams ως μαθήτριας στην Ακαδημία Nevermore.

Το πολυάριθμο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Έμα Μάιερς, Χάντερ Ντούχαν, Τζόι Σάντεϊ, Έβι Τέμπλετον, Lusdaadori, Μοόσα Μοσταφά, Τζορτζ Φάρμερ, Μπίλι Πάιπερ, 'Αιζακ Ορντόνεζ, Λιούις-Νιάουο, Βίκτορ Ντορομπάντου, με τους: Λούις Γκούζμαν, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Τζοάνα Λάμλεϊ και Φρεντ Αρμισεν.

Σύμφωνα με το Deadline, οι Γκοφ και Μίλαρ έχουν αναλάβει επίσης χρέη σεναριογράφων, showrunners και εκτελεστικών παραγωγών ενώ το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

