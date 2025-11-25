Η Εύα Γκριν προστίθεται στο καστ της τρίτης σεζόν του «Wednesday»
Η Εύα Γκριν προστίθεται στο καστ της τρίτης σεζόν του «Wednesday»
Η 45χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί την αδερφή της Μορτίσια Άνταμς
Η Εύα Γκριν προστίθεται στο καστ της σειρά «Wednesday» ως βασικό μέλος. Η 45χρονη ηθοποιός θα υποδυθεί το βασανισμένο μέλος της οικογένειας Άνταμς, την αδερφή της Μορτίσια, την Οφηλία.
Η ηχηρή αυτή προσθήκη αποτελεί την πρώτη για την επερχόμενη 3η σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, η οποία πήρε το πράσινο φως το περασμένο καλοκαίρι για έναν ακόμη κύκλο, πριν ακόμη από την πρεμιέρα της 2ης σεζόν.
Όπως και η ανιψιά της Γουένσντεϊ (Τζένα Ορτέγκα), η Οφηλία είχε σπρώξει τις ψυχικές της δυνάμεις στα άκρα — και πέρα από αυτά. Είχε εγκλειστεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Γουίλοου Χιλ από τη μητέρα της, Χέστερ Φραμπ (Τζοάνα Λάμλι), η οποία είναι και μητέρα της Μορτίσια (Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς), πριν καταφέρει να δραπετεύσει.
Τα ίχνη της Οφηλίας θεωρούνταν χαμένα, μέχρι που η Γουένσντεϊ, διαβάζοντας το ημερολόγιο της θείας της που της έδωσε η Μορτίσια ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο τέλος του φινάλε της 2ης σεζόν, έχει ένα όραμα με μια γυναίκα με μακριά ξανθά μαλλιά και στεφάνι με λουλούδια. Λίγες στιγμές αργότερα, η Χέστερ, η μητέρα της Μορτίσια και της Οφηλίας, κατεβαίνει στο υπόγειο της έπαυλής της, όπου, κλειδωμένη σε ένα κελί, βρίσκεται η Οφηλία.
Βασισμένη στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς Άνταμς, η «Wednesday» είναι μια μυστηριώδης ιστορία με υπερφυσικά στοιχεία, που ακολουθεί τα χρόνια της Γουένσντεϊ Άνταμς (Ορτέγκα) ως μαθήτριας στην Ακαδημία Νέβερμορ.
Στο καστ συμμετέχουν οι Τζένα Ορτέγκα (Γουένσντεϊ Άνταμς), Έμα Μάιερς (Ίνιντ Σίνκλερ), Χάντερ Ντούαν (Τάιλερ Γκάλπιν), Τζόι Σάντεϊ (Μπιάνκα Μπάρκλεϊ), Μούσα Μοστάφα (Γιούτζιν Ότινγκερ), Τζόρτζι Φάρμερ (Έιτζαξ Πετρόπολους), Αϊζακ Ορντόνιεθ (Πάγκσλεϊ Άνταμς), Μπίλι Πάιπερ (Ισαδόρα Καπρί), Λουγιάντα Ουνάτι Λιούις-Νιάουο (σερίφης Ρίτσι Σαντιάγκο), Βίκτορ Ντορομπάντου (Thing), Ίβι Τέμπλετον (Άγκνες ντε Μιλ), καθώς και οι Λουίς Γκουσμάν (Γκόμεζ Άνταμς), Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Μορτίσια Άνταμς), Τζοάνα Λάμλι (γιαγιά Χέστερ Φραμπ) και Φρεντ Άρμισεν (Θείος Φέστερ).
Με τη 2η σεζόν να κυκλοφορεί σε δύο μέρη, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, η «Wednesday» έγινε η τέταρτη πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Aunt Ophelia has arrived.— Netflix (@netflix) November 25, 2025
Woefully welcoming Eva Green to WEDNESDAY Season 3. pic.twitter.com/wDA8pkQw7k
