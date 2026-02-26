Η Λουπίτα Νιόνγκο μίλησε για τη δεκαετή μάχη της με τα ινομυώματα μήτρας: Ντρεπόμουν, σήμερα έχω πάνω από 50

Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει ξεκινήσει μία νέα εκστρατεία για καλύτερη έρευνα και θεραπείες
Τη δεκαετή μάχη της με επώδυνα ινομυώματα της μήτρας και την ύπαρξη σήμερα «πάνω από 50» όγκων αποκάλυψε η Λουπίτα Νιόνγκο, λέγοντας πως ένιωθε τεράστια ντροπή. Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας ενημέρωσης και ενίσχυσης της έρευνας για την πάθηση.
Η 42χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 2014, την ίδια χρονιά που κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία 12 Years a Slave. Όπως ανέφερε, τότε ένιωσε «πολύ μόνη και φοβισμένη». Για χρόνια αντιμετώπιζε ιδιωτικά την πάθηση, κατά την οποία μη καρκινικοί όγκοι αναπτύσσονται στη μήτρα και μπορεί να προκαλέσουν έντονη και επώδυνη έμμηνο ρύση, πόνο στην κοιλιά ή στη μέση, συχνουρία, δυσκοιλιότητα και πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή.
Η ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των ινομυωμάτων, ωστόσο, όπως αποκάλυψε, αυτά επανεμφανίστηκαν. «Την πρώτη φορά που μου αφαίρεσαν τα ινομυώματα, αφαίρεσαν 23. Και αυτή τη φορά, πριν από δύο χρόνια, ενημερώθηκα ότι έχω πάνω από 50», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι οι γιατροί χρησιμοποιούν συχνά φρούτα για να περιγράψουν το μέγεθός τους, σημειώνοντας: «Έτσι, το ινομύωμά σας μπορεί να έχει το μέγεθος ενός σταφυλιού. Το μεγαλύτερο δικό μου έχει το μέγεθος ενός πορτοκαλιού».
Μιλώντας στην εκπομπή Today Show, περιέγραψε τα συναισθήματά της μετά τη διάγνωση: «Ένιωσα ντροπή. Τι έκανα για να τα προκαλέσω; Και ένιωσα πολύ μόνη και αρκετά φοβισμένη για την αναπαραγωγική μου υγεία». Όπως είπε, μετά την επέμβαση ο γιατρός της την προειδοποίησε ότι ήταν «μόνο θέμα χρόνου μέχρι να ξαναμεγαλώσουν».
Η Λουπίτα Νιόνγκο ανέφερε ότι εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης για την αφαίρεση των ινομυωμάτων με διατήρηση της μήτρας, ωστόσο δήλωσε ότι διστάζει λόγω των πιθανών κινδύνων για τη γονιμότητά της και της πιθανότητας επανεμφάνισης. «Βρίσκομαι αντιμέτωπη με τις ίδιες επιλογές. Χειρουργείο ή να ζήσω με τον πόνο», ανέφερε. «Δεν είμαι έτοιμη να πάρω αυτή την απόφαση. Είναι αρκετά επεμβατικό… και αποτελεί μεγάλη απειλή για τα αναπαραγωγικά μας όργανα».
Η ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει μεταξύ άλλων στις ταινίες Black Panther και A Quiet Place: Day One, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το Ίδρυμα για την Υγεία των Γυναικών για τη δημιουργία της καμπάνιας «Make Fibroids Count» και δεσμεύτηκε να διαθέσει 200.000 δολάρια για την έρευνα λιγότερο επεμβατικών θεραπειών. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με μέλη του Κογκρέσου για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών που διευρύνουν την έρευνα για την πάθηση, απορρίπτοντας την αντίληψη ότι «ο πόνος είναι απλώς μέρος του να είσαι γυναίκα».
Αναφερόμενη στην απόφασή της να μιλήσει δημόσια, σημείωσε: «Είμαι ενθουσιασμένη αυτή τη στιγμή γιατί το να μιλήσω πραγματικά με ενδυνάμωσε. Βρήκα κοινότητα. Ένωσα τα χέρια με γυναίκες που δίνουν αυτή τη μάχη εδώ και πολύ καιρό». Και πρόσθεσε: «Μοιραζόμενες τις ιστορίες μας, έτσι κάνουμε αυτό το ζήτημα αναπόφευκτο, ώστε να μην το παραμελούμε πλέον και να το αντιμετωπίζουμε κατά μέτωπο».
