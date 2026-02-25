Γιώργος Καπουτζίδης: Το «Παρά Πέντε» δεν είναι απλώς μια σειρά, κάτι σχεδόν μεταφυσικό συμβαίνει με αυτή την πεντάδα
Γιώργος Καπουτζίδης: Το «Παρά Πέντε» δεν είναι απλώς μια σειρά, κάτι σχεδόν μεταφυσικό συμβαίνει με αυτή την πεντάδα
Έχει ενώσει ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί, δήλωσε ο πρωταγωνιστής και δημιουργός του σίριαλ
Στο αποτύπωμα που έχει αφήσει το «Παρά Πέντε» στάθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για κάτι παραπάνω από μία σειρά. Σύμφωνα με τον δημιουργό και πρωταγωνιστή του σίριαλ, η ιστορία των πέντε ηρώων έχει κάτι που φαντάζει μεταφυσικό, ενώ έφερε κοντά ανθρώπους που δεν είχαν καν γεννηθεί την περίοδο που προβλήθηκε για πρώτη φορά.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και αρχικά έκανε μία αναφορά στο reunion του «Παρά Πέντε» για τα είκοσι χρόνια της σειράς: «Ήταν απίστευτο το ότι όταν βρεθήκαμε, παρόλο που έχουν περάσει είκοσι χρόνια και ακόμα και οι σχέσεις μας έχουν περάσει από 20.000 κύματα, όταν βρεθήκαμε για γύρισμα ήμασταν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι -όχι οι ρόλοι- οι άνθρωποι που ήμασταν τότε».
Ακολούθως, υποστήριξε πως όταν βρέθηκαν και πάλι οι πέντε πρωταγωνιστές για τις ανάγκες του reunion, ένιωσαν σαν να μην είχαν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που συνεργάστηκαν. «Δηλαδή η σχέση που είχαμε μεταξύ μας ξαναγύρισε στο τότε. Σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα σε όλα αυτά τα είκοσι χρόνια και σαν να ήταν η επόμενη μέρα του γυρίσματος, από τον Ιούνιο του 2007 που τελειώσαμε, σαν να ήταν απ’ τις 27 Ιουνίου να πήγαμε στις 28. Πραγματικά, είναι κάτι το απίστευτο. Και είναι κάτι σχεδόν μεταφυσικό που συμβαίνει με αυτή την πεντάδα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Περιγράφοντας την επιρροή που έχει η σειρά ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί, όταν τη δημιούργησε, σημείωσε: «Δεν ξέρω πόσο μαζεύεται αυτό γιατί έχει πάρα πολύ κλάμα. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί καταλαβαίνεις ότι έχεις φτιάξει κάτι το οποίο έχει ενώσει ανθρώπους που ούτε τους ήξερες τότε, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Δεν είναι απλώς μια σειρά. Κανείς δεν υπολόγιζε ότι όταν βρεθήκαμε πριν από είκοσι χρόνια για να ξεκινήσουμε γύρισμα, θα ήμασταν 20 χρόνια μετά με κάποιους ανθρώπους που αυτό το πράγμα το είχανε στην καρδιά τους και που τότε δεν υπήρχανε. Καταλαβαίνεις ότι έχεις φτιάξει κάτι, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και αρχικά έκανε μία αναφορά στο reunion του «Παρά Πέντε» για τα είκοσι χρόνια της σειράς: «Ήταν απίστευτο το ότι όταν βρεθήκαμε, παρόλο που έχουν περάσει είκοσι χρόνια και ακόμα και οι σχέσεις μας έχουν περάσει από 20.000 κύματα, όταν βρεθήκαμε για γύρισμα ήμασταν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι -όχι οι ρόλοι- οι άνθρωποι που ήμασταν τότε».
Ακολούθως, υποστήριξε πως όταν βρέθηκαν και πάλι οι πέντε πρωταγωνιστές για τις ανάγκες του reunion, ένιωσαν σαν να μην είχαν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που συνεργάστηκαν. «Δηλαδή η σχέση που είχαμε μεταξύ μας ξαναγύρισε στο τότε. Σαν να μην είχε μεσολαβήσει τίποτα σε όλα αυτά τα είκοσι χρόνια και σαν να ήταν η επόμενη μέρα του γυρίσματος, από τον Ιούνιο του 2007 που τελειώσαμε, σαν να ήταν απ’ τις 27 Ιουνίου να πήγαμε στις 28. Πραγματικά, είναι κάτι το απίστευτο. Και είναι κάτι σχεδόν μεταφυσικό που συμβαίνει με αυτή την πεντάδα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Περιγράφοντας την επιρροή που έχει η σειρά ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν γεννηθεί, όταν τη δημιούργησε, σημείωσε: «Δεν ξέρω πόσο μαζεύεται αυτό γιατί έχει πάρα πολύ κλάμα. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί καταλαβαίνεις ότι έχεις φτιάξει κάτι το οποίο έχει ενώσει ανθρώπους που ούτε τους ήξερες τότε, κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί. Δεν είναι απλώς μια σειρά. Κανείς δεν υπολόγιζε ότι όταν βρεθήκαμε πριν από είκοσι χρόνια για να ξεκινήσουμε γύρισμα, θα ήμασταν 20 χρόνια μετά με κάποιους ανθρώπους που αυτό το πράγμα το είχανε στην καρδιά τους και που τότε δεν υπήρχανε. Καταλαβαίνεις ότι έχεις φτιάξει κάτι, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό συναίσθημα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα