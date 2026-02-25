Χάρι Στάιλς: Με διπλό ρόλο παρουσιαστή και ερμηνευτή στο «Saturday Night Live»

Με διπλό ρόλο παρουσιαστή και ερμηνευτή θα εμφανιστεί οΟ δημοφιλής ποπ τραγουδιστής και ηθοποιός θα εμφανιστεί στο σόου στις 14 Μαρτίου. «Λατρεύω τη Νέα Υόρκη. 14 Μαρτίου», έγραψε ο Στάιλς σε ανάρτησή του στο Instagram, με τη δημοσίευση που έκανε την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου να έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 1,5 εκατομμύρια «likes».Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση. Ο πρώην τραγουδιστής των «One Direction» είχε παρουσιαστεί και εμφανιστεί στο ίδιο σόου για τελευταία φορά το 2019.Ο Χάρι Στάιλς αυτή την περίοδο προωθεί το νέο του άλμπουμ, «Kiss All the Time. Disco, Occupationally», το οποίο έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. Ο σταρ κατέκτησε την πρώτη θέση στο επίσημο UK Singles Chart μετά την κυκλοφορία του πρώτου του single μετά από τέσσερα χρόνια, «Aperture», τον προηγούμενο μήνα.: Shutterstock