Μαρία Σολωμού: Λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα για 10 χρόνια
Μαρία Σολωμού: Λογικά θα είχα κρεμαστεί από το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα για 10 χρόνια

Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα, ανέφερε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με τις μακροχρόνιες συντροφικές σχέσεις μοιράστηκε η Μαρία Σολωμού, παραδεχόμενη ότι δεν μπορεί να φανταστεί να ζει για δέκα χρόνια με έναν άντρα.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και τόνισε ότι δεν είναι σίγουρη αν η ίδια θα εφάρμοζε τις συμβουλές που δίνει στους άλλους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εμπειρία δεν μεταφέρεται, καθώς μπορεί να αντιληφθεί τον πόνο του άλλου, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να έχει βιώσει το περιστατικό.

Η Μαρία Σολωμού παραδέχτηκε επίσης, ότι δυσκολεύεται με τις μακροχρόνιες σχέσεις, λέγοντας ότι δεν φαντάζεται τον εαυτό της να μένει δέκα χρόνια με έναν άντρα. Ανέφερε ακόμη, πως η μεγαλύτερη σχέση της κράτησε εννέα χρόνια: «Δεν ξέρω αν θα τα έκανα εγώ όλα αυτά που δίνω τις συμβουλές. Τα περισσότερα δηλαδή, γιατί μου έχουν τύχει κι εμένα διάφορα. Από παθήματα σε συνδυασμό με φαντασία, λέω τη λύση. Αλλά σε κάτι που δεν έχω βιώσει και δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ούτε εγώ πώς θα λειτουργούσα. Γιατί δεν έχω βιώσει… Δηλαδή άλλο η ενσυναίσθηση που μπορώ να καταλάβω τον πόνο. Η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Μπορώ να σου τη ζωγραφίσω. Όσο και να λέμε "αχ τι ωραία, θα πέρασες", δεν ξέρουμε. Οπότε, αν σου πω εγώ, στη θέση του Γιάννη θα έκανα αυτό, λέω βλακείες. Φαντάζομαι, γιατί στα 10 χρόνια εγώ, λογικά, θα είχα κρεμαστεί απ’ το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια. Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα. Η μεγαλύτερη σχέση που έκανα ήταν πριν αρκετά χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του εννιά».

Ιωάννα Μαρίνου
