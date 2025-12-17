Μαρία Σολωμού: Είμαι σχεσάκιας, αλλά έχω και το single mentality, δεν σκέφτομαι καθόλου τον γάμο
Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου, δήλωσε η ηθοποιός για την προσωπική της ζωή
Για το ενδεχόμενο να παντρευτεί, αλλά και για τις σχέσεις και τις σκέψεις της γύρω από αυτές μίλησε η Μαρία Σολωμού, επισημαίνοντας πως είναι «σχεσάκιας αλλά έχει και το single mentality».
Η ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και αποκάλυψε πως ο γάμος δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό της, όπως και η συγκατοίκηση. Μάλιστα, δήλωσε πως το τελευταίο διάστημα της ζωής της είναι ελεύθερη.
Η 51χρονη ανέφερε για τον γάμο, το "για πάντα" και τη συγκατοίκηση: «Δεν σκέφτομαι καθόλου τον γάμο και τη συγκατοίκηση. Ποιο γάμο; Γιατί να παντρευτώ; Έχω σκεφτεί να παντρευτώ εκεί στα 70, επειδή δεν το έχω κάνει. Στα 70 το "για πάντα" ακούγεται πιο κοντινό. Με δεσμεύει η ιδέα, με ταράζει. Τίποτα δεν είναι απόλυτη δέσμευση, αλλά δεν μπορώ όλη αυτή τη διαδικασία να υπογράψω κάπου και να πω και “για πάντα” κάπου. Δεν μπορώ να παίρνω πίσω αυτά που λέω. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει σώας τα φρένας δεν μπορεί να πει "για πάντα" πουθενά. Είμαι σχεσάκιας, αλλά έχω και το single mentality. Αυτό με το σπίτι μου είναι πολύ χαρακτηριστικό δικό μου, είναι για εμένα. Δεν θα ήθελα να συζήσω. Έχω συζήσει στη ζωή μου, στο δικό μου σπίτι, δύο φορές το έχω κάνει. Νομίζω κατάλαβα. Προτιμώ να μένουμε δίπλα δίπλα, στον απέναντι δρόμο, σε άλλη πολυκατοικία. Το θεωρώ πάρα πολύ υγιές γιατί αυτό το συνεχές δημιουργεί μία κατάσταση δεδομένη. Υπάρχει περίπτωση να μην τον βλέπεις σχεδόν κάθε μέρα τον άλλον όταν είσαι σε μία σχέση; Θέλω τον χώρο μου, θέλω να απομονωθώ ,όσο μεγάλο και να είναι το σπίτι».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο που μεγάλωσε και την επιθυμία της να ξεφύγει από τα βιώματα που είχε ως παιδί: «Έχω ξεφύγει πάρα πολύ από αυτό που έβλεπα στην οικογένειά μου. Κάθε Κυριακή 20 άτομα στο σπίτι, δεν το άντεχα. Γινόταν αυτό, το έχω ζήσει πολλά χρόνια αυτό με τα τραπέζια, δεν είναι αυτό που θα πω “τι ωραία θα μαζευτούμε το Σάββατο το βράδυ να φάμε και να κάτσουμε μέσα να πούμε τα νέα μας”. Προτιμώ να βρεθούμε σε ένα μπαράκι. Με τα χρόνια έχω γίνει χειρότερη με την μοχανικότητά μου. Το σπίτι μου είναι φρούριο, είχα πάντα κόσμο μέσα στο σπίτι, πηγαινοερχόταν ο Μάριος, είχα κυρία που καθόταν όταν έλειπα, γενικά πάντα υπήρχε κόσμος. Τώρα το ευχαριστιέμαι που είμαι μόνη μου», είπε μεταξύ άλλων.
Τέλος, όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, δήλωσε: «Είμαι μόνη μου στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ ωραία. Είχα να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς κούμπωνε το πράγμα, δεν υπήρχε κενό, καβάλαγε κιόλας μερικές φορές. Μέσα στην σχέση καταλαβαίνεις πώς πηγαίνει, οπότε προετοιμάζεσαι κάπως και όταν χάνεις συναισθήματα για τον άλλον αρχίζεις να κοιτάς κιόλας και μπορεί να τύχει και μια γνωριμία. Δεν καταλαβαίνεις την μετάβαση δυστυχώς. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το πόσο καιρό είμαι μόνη μου, γιατί το τι θεωρούμε σχέση είναι για τον κάθε ένα διαφορετικό. Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου. Είμαι αρκετά καλά. Δεν έχω περάσει το στάδιο της αποθεραπείας που θέλω, δεν ξέρω αν κάνουμε επιλογές συνειδητές».
Δείτε το βίντεο
