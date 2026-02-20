Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι τέσσερις πρώτοι παρουσιαστές
Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι τέσσερις πρώτοι παρουσιαστές

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου

Στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ θα δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α' Ρόλων, 'Αντριεν Μπρόντι και Μάικι Μάντισον, μαζί με τους διακριθέντες των Β' Ρόλων, Κίραν Κάλκιν και Ζόι Σαλντάνια, για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά θα είναι ο Κόναν Ο'Μπράιεν ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.



Στην περσινή διοργάνωση, οι Μάντισον, Κάλκιν και Σαλντάνια κέρδισαν το πρώτο τους Όσκαρ, ενώ για τον Μπρόντι ήταν το δεύτερο αγαλματίδιο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist».

Σύμφωνα με το ΑP, το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, ηγείται της φετινής κούρσας, έχοντας γράψει ιστορία με 16 υποψηφιότητες.

Οι φετινές υποψήφιες για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Hamnet», η Ρόουζ Μπερν για το «If I Had Legs I'd Kick You», η Ρενάτε Ράινσβε για το «Sentimental Value», η Έμα Στόουν για το «Bugonia» και η Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue».

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «One Battle After Another», ο Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και ο Βάγκνερ Μόουρα για το «The Secret Agent».

Στις κατηγορίες των Β' Ρόλων, υποψήφιοι για την ανδρική ερμηνεία είναι ο Τζέικομπ Έλορντι για το «Frankenstein», οι Σον Πεν και Μπενίτσιο ντελ Τόρο για το «One Battle After Another», ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ για το «Sentimental Value» και ο Ντελρόι Λίντο για το «Sinners».

Οι υποψήφιες για το Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου είναι οι Ελ Φάνινγκ και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέας για το «Sentimental Value», η Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons», η Γουάνμι Μοσάκου για το «Sinners» και η Τεγιάνα Τέιλορ για το «One Battle After Another».

Η τελική ψηφοφορία των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

