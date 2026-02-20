Μιμή Ντενίση: Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα
GALA
Μιμή Ντενίση Μόδα Ρούχα

Μιμή Ντενίση: Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα

Έχω δει παλιές μου φωτογραφίες και αναρωτιέμαι πώς έκανα το τάδε κούρεμα ή πώς φόρεσα το τάδε ρούχο, είπε η ηθοποιός

Μιμή Ντενίση: Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα
Ιωάννα Μαρίνου
Τη στάση που κρατάει απέναντι στη μόδα εξήγησε, η Μιμή Ντενίση, αναφέροντας ότι η ντουλάπα της εμπεριέχει αρκετά vintage ρούχα και κομμάτια από τη γκαρνταρόμπα της μητέρας της.

Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στο «Happy Day» μιλώντας για τις ενδυματολογικές της επιλογές, στη σχέση της με το στιλ και την αισθητική της στις δημόσιες εμφανίσεις.

Αρχικά, η Μιμή Ντενίση εξήγησε ότι επιλέγει συχνά ρούχα από τη συλλογή της μητέρας της, τονίζοντας πως ένα από τα κομμάτια που φορούσε στη συγκεκριμένη εμφάνιση είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το παλτό αυτό που φοράω, είναι από κολεξιόν της μαμάς μου, η οποία ήταν υπέρκομψη, ενός πολύ μεγάλου Γάλλου σχεδιαστή και είναι του 1960. Φοράω πολλά της μαμάς μου από τέτοιες συλλογές, φοράω και δικά μου παλαιότερα ή ρούχα που ‘χω βάλει στο θέατρο και μετά τα παράτησα για δέκα χρόνια. Δεν πάω με τη μόδα, πάω με το στυλ που ταιριάζει σε εμένα».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgipn23bqhcp)

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εικόνα που είχε στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι συχνά ανατρέχει σε παλιές φωτογραφίες της και σχολιάζει τις τότε επιλογές της: «Φυσικά και έχω δει παλιές μου φωτογραφίες και αναρωτιέμαι πώς έκανα το τάδε κούρεμα ή πώς φόρεσα το τάδε ρούχο. Αυτό νομίζω πως συμβαίνει σε όλες μας, όσες κάναμε ήδη φωτογραφίσεις και εξώφυλλα τη δεκαετία του 1980 και 1990, που βλέπουμε κάτι κοντά μαλλιά πάρα πολύ φουντωτά. Δηλαδή τόσο φουντωτά που απορώ πώς προχωρούσα».

Τέλος, η Μιμή Ντενίση στάθηκε στις τάσεις της μόδας προηγούμενων δεκαετιών, συγκρίνοντάς τις με τη σημερινή αισθητική, επισημαίνοντας την αλλαγή προς πιο λιτές γραμμές. Όπως υπογράμμισε: «Επίσης, φοράγαμε κάτι τεράστιες βάτες και πάρα πολλά κολιέ. Ήταν η μόδα βέβαια και ήταν πολύ πιο φορτωμένα όλα. Τώρα είμαστε στο πιο απλό και νομίζω πως είναι πιο ωραίο αυτό».
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης