Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα

Η λαμπερή επίδειξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Γεωργία Κοτζιά
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η  Δούκισσα Νομικού στο Παρίσι, καθώς περπάτησε στην πασαρέλα της L'Oréal Paris στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, πλάι σε διεθνείς σταρ όπως η Έβα Λονγκόρια, η Έλεν Μίρεν και η Τζέιν Φόντα.

Η λαμπερή επίδειξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου μπροστά από το Hôtel de Ville στο Παρίσι, με το σόου να είναι αφιερωμένο σε μια νέα ερμηνεία του κλασικού γαλλικού συνθήματος «Ελευθερία. Ισότητα. Αδελφότητα». Στόχος, όπως αναφέρθηκε, ήταν να αναδειχθεί η αξία της γυναικείας ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε η Δούκισσα Νομικού στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει στην πασαρέλα με ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, με κοψίματα στην περιοχή της κοιλιάς και διαφάνεια προς το τέλος του ρούχου.

Στο σόου ξεχώρισε και η Έλεν Μίρεν, που σε ηλικία 80 ετών περπάτησε με ασημί ζιβάγκο και μαύρο παντελόνι, αποπνέοντας φυσική ομορφιά και αυτοπεποίθηση. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, πρέσβειρα της L'Oréal Paris εδώ και μια δεκαετία, είχε δηλώσει πρόσφατα: «Δεν προσπαθούμε να είμαστε όμορφες. Προσπαθούμε να είμαστε αυθεντικές, αληθινές, χαρούμενες και θετικές, είτε αυτό θεωρείται όμορφο είτε όχι».

Η Τζέιν Φόντα επέλεξε ένα εντυπωσιακό μακρύ ασημί φόρεμα, ενώ η Έβα Λονγκόρια εμφανίστηκε με ένα μαύρο σατέν φόρεμα, το οποίο αποτελούνταν από κορσέ και είχε άνοιγμα στο πίσω μέρος.

Η παρουσία της Δούκισσας Νομικού στην ίδια πασαρέλα με παγκόσμιες προσωπικότητες όπως η Λονγκόρια, η Μίρεν και η Φόντα αποτέλεσε ξεχωριστή στιγμή. Στην πασαρέλα συμμετείχαν ακόμη κορυφαία ονόματα της μόδας και της ψυχαγωγίας, όπως οι Κένταλ Τζένερ, Χάιντι Κλουμ, Βαϊόλα Ντέιβις, Τζέιν Φόντα και Άντι ΜακΝτάουελ.

«Ελευθερία. Ισότητα. Αδελφότητα. Όλοι μας το αξίζουμε» έγραψε η Δούκισσα Νομικού στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Δούκισσα Νομικού

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Κένταλ Τζένερ

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Κάρα Ντελεβίν

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Έβα Λονγκόρια

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Έλεν Μίρεν
Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Τζέιν Φόντα

Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην πασαρέλα με Λονγκόρια, Μίρεν και Φόντα
Άντι ΜακΝτάουελ

Γεωργία Κοτζιά
