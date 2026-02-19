Γιάννης Βούρος: Έχω βιώσει αποτυχίες, έλεγα να μην καθαρίζουν τα καθίσματα στο θέατρο, αφού δεν πατούσε άνθρωπος
Μπορεί να κάνεις την καλύτερη «συνταγή» και να μην πετύχει η «μαγειρική», συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Στις αποτυχίες που έχει βιώσει στην καριέρα του αναφέρθηκε ο Γιάννης Βούρος, αποκαλύπτοντας πως είχε φτάσει στο σημείο να λέει στις καθαρίστριες θεάτρου να μην καθαρίζουν τα καθίμαστα γιατί «δεν πατούσε άνθρωπος».
Ο ηθοποιός τόνισε πως πολλές φορές μπορεί να γίνονται οι καλύτερες προσπάθειες, αλλά να μην αποδίδουν. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, εξήγησε πως αυτό που ερωτευόταν σε κάθε ρόλο που έχει αναλάβει είναι τα έργα και οι συνεργάτες του.
Ο Γιάννης Βούρος εξομολογήθηκε αρχικά για τις αποτυχίες με τις οποίες έχει έρθει αντιμέτωπος: «Έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Μπορεί να συμβεί. Έλεγα στις καθαρίστριες "από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος". Μπορεί να κάνεις την καλύτερη "συνταγή" και να μην πετύχει η "μαγειρική". Μπορεί να μην συνάδει το έργο με την εποχή του. Μπορεί να μην ενδιαφέρει το θέμα ή να ενδιαφέρει και η υλοποίησή του να είναι τραγική. Και οι αποτυχίες όμως κάτι σου διδάσκουν».
Έπειτα, σημείωσε πως αυτό που τον ενδιέφερε στη δουλειά του ήταν οι συνεργάτες και τα έργα πίσω από τις παραστάσεις: «Δεν ερωτεύτηκα ποτέ ρόλους. Ερωτευόμουν έργα και συνεργάτες» και πρόσθεσε: «Ο τρόπος με τον οποίο η δουλειά μου μου έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνω, για μένα είναι μια ευτυχισμένη περίοδος».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για τη θητεία του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: «Λειτουργήσαμε με διαφάνεια, με ανοιχτούς διαγωνισμούς και όχι κατευθείαν αναθέσεις. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία συναλλαγών. Αυτό ήταν μακριά από τη δική μου λογική και της παράταξης», είπε.
Ο Γιάννης Βούρος δήλωσε πως η εναχόλησή του με την πολιτική τον έπληξε οικονομικά, καθώς άφησε πίσω του την υποκριτική: «Έλειπα πέντε χρόνια από τη δουλειά μου. Δεν έκανα ούτε ένα πλάνο στην τηλεόραση ούτε ένα πέρασμα σε θεατρικό έργο, με αποτέλενα να υπάρξει τραυματισμός στον οικονομικό πνεύμονα που είναι η δουλειά μας. Όταν κλείνεις ένα μαγαζί για 5 χρόνια και πας να το ξανανοίξεις, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχεις την πελατεία. Είχα αγωνία», τόνισε και ανέφερε πως αισθάνεται ευτυχής που η επιστροφή του ήταν επιτυχημένη.
«Δεν ερωτεύτηκα ποτέ ρόλους. Ερωτευόμουν έργα και συνεργάτες» και πρόσθεσε: «Ο τρόπος με τον οποίο η δουλειά μου μου έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνω, για μένα είναι μια ευτυχισμένη περίοδος».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε και για τη θητεία του στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: «Λειτουργήσαμε με διαφάνεια, με ανοιχτούς διαγωνισμούς και όχι κατευθείαν αναθέσεις. Δεν μπήκαμε σε διαδικασία συναλλαγών. Αυτό ήταν μακριά από τη δική μου λογική και της παράταξης», είπε.
Ο Γιάννης Βούρος δήλωσε πως η εναχόλησή του με την πολιτική τον έπληξε οικονομικά, καθώς άφησε πίσω του την υποκριτική: «Έλειπα πέντε χρόνια από τη δουλειά μου. Δεν έκανα ούτε ένα πλάνο στην τηλεόραση ούτε ένα πέρασμα σε θεατρικό έργο, με αποτέλενα να υπάρξει τραυματισμός στον οικονομικό πνεύμονα που είναι η δουλειά μας. Όταν κλείνεις ένα μαγαζί για 5 χρόνια και πας να το ξανανοίξεις, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχεις την πελατεία. Είχα αγωνία», τόνισε και ανέφερε πως αισθάνεται ευτυχής που η επιστροφή του ήταν επιτυχημένη.
