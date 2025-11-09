Γιάννης Βούρος για την κριτική στα social media: Μέχρι να πετάξεις τη λάσπη από επάνω σου, σου έχει φύγει η μισή ψυχή
Πρέπει να πεις τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε; πρόσθεσε ο ηθοποιός

Γεωργία Κοτζιά
Σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο θέατρο τοποθετήθηκε ο Γιάννης Βούρος. Ο ηθοποιός χαρακτήρισε «άδικη» την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, ενώ σημείωσε πως υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί να ξεφύγουν από τα όρια, όμως δεν χαρακτηρίζουν ολόκληρο τον χώρο του θεάματος. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», αρχικά σχολίασε: «Θεωρώ άδικη τη συζήτηση που έχει αρχίσει. Το θεωρώ εν πολλοίς δικαιολογημένο γιατί είναι ένας χώρος βιτρίνας. Το τι μπορεί να συμβαίνει στις εφημερίες σε νοσκομεία ή σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και τις σχέσεις που αναπτύσει ο επικεφαλής δεν τις ξέρουμε. Επειδή είναι ο Γιάννης Βούρος και θα πάρει μια τέτοια διάσταση σε αυτό το αδηφαγικό περιβάλλον των social media και το σκοτεινού διαδικτύου, που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως σε πολλές περιπτώσεις το διαδίκτυο μπορεί να βλάψει ανθρώπους, με ισχυρισμούς που δεν ισχύουν. «Ποτέ δεν ξέρεις από αυτό το σκοτεινό κι ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου τι θα σου προκύψει. Μπορεί να πέσεις σε κάποιον τρελό ή τρελή που θα πεις κάτι για τους δικούς του λόγους. Από την άλλη είναι τέτοια η διαδρομή που θα έλεγα ότι έχω περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ποτέ δεν έβγαλα την προσωπική μου ζωή προς τα έξω. Μέχρι να πετάξεις τη λάσπη από επάνω σου σου έχει φύγει η μισή ψυχή. Πρέπει να πεις τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε;» δήλωσε ο Γιάννης Βούρος.

Αναφορικά με την καριέρα του στην υποκριτική, τόνισε: «Σε όλη τη διαδρομή μου έχω ρισκάρει. Μου αρέσει να μεταμορφώνομαι και να τσαλακώνομαι. Εμπεριέχει την έννοια της δημιουργίας». 


