Απόστολος Γκλέτσος σε Φαίη Σκορδά: Δεν θα ήθελα να είμαστε οι δύο μας, σε φοβάμαι
Με βομβαρδίζεις, είπε ο ηθοποιός στην παρουσιάστρια κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή της
Τον λόγο που ζήτησε να μην είναι οι δύο τους με τη Φαίη Σκορδά στο πλατό της εκπομπής της, όπου παραχώρησε συνέντευξη, εξήγησε ο Απόστολος Γκλέτσος.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno», την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου και κατά την είσοδό του στο πλατό, αφού χαιρέτησε την παρουσιάστρια και τους συνεργάτες της, που θα συμμετείχαν στη συζήτηση, ο Απόστολος Γκλέτσος αποκάλυψε τον λόγο, που ζήτησε να είναι στην παρέα τους και ο Αντρέας Μικρούτσικος. Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά, καλωσορίζοντας τον καλεσμένο της, σημείωσε πως εκείνος ζήτησε να βρίσκεται ο παρουσιαστής μαζί τους, με τον Απόστολος Γκλέτσο να σχολιάζει με χιούμορ, ότι φοβόταν να υπάρξει μόνος του με την παρουσιάστρια.
Ακολουθεί ο διάλογός τους:
Φαίη Σκορδά: Να πούμε ότι ο Απόστολος ζήτησε τον Αντρέα να είναι στην παρέα μας
Απόστολος Γκλέτσος: Τον ήθελα γιατί εσύ με βομβαρδίζεις και δεν θα ήθελα να είμαστε οι δύο μας. Σε φοβάμαι
Φ. Σ.: Δεν θέλεις το τετ-α-τετ με εμένα; Αλήθεια;
Α. ΓΚ.: Δεν θέλω, γιατί θέλω με τις ερωτήσεις να με αφήνεις λίγο να σκέφτομαι. Και ζήτησα να είναι και ο Αντρέας μαζί για να παίρνω λίγο χρόνο να σκέφτομαι
Φ.Σ.: Άκου τώρα, το ζω κι αυτό
Δείτε το βίντεο
