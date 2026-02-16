Rainbow Mermaids: Ήμασταν συμμαθητές, έχουμε σχέση από τα 18 και παντρευτήκαμε πριν από έναν χρόνο
Rainbow Mermaids: Ήμασταν συμμαθητές, έχουμε σχέση από τα 18 και παντρευτήκαμε πριν από έναν χρόνο

Το δίδυμο των Mystic van Rouge και Katina Bella, που κάνει vidcasts μίλησε για τη γνωριμία και τη σχέση του

Rainbow Mermaids: Ήμασταν συμμαθητές, έχουμε σχέση από τα 18 και παντρευτήκαμε πριν από έναν χρόνο
Ιωάννα Μαρίνου
Η γνωριμία του δίδυμου Rainbow Mermaids, που κάνει vidcasts στο YouTube ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν συμμαθητές στο σχολείο, με τη σχέση να εξελίσσεται σε ερωτική, καθώς πριν από έναν χρόνο παντρεύτηκαν.

Οι  δύο drag queens από τη Θεσσαλονίκη  με τα ονόματα Mystic van Rouge και Katina Bella παίρνουν συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα και στη συνέχεια δημοσιεύονται στο κανάλι τους με τον τίτλο των vidcasts να είναι «Rainbow Mermaids». Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου παραχώρησαν μία κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno»  μιλώντας για την πρώτη τους επαφή στο σχολείο, αλλά και για την τροπή που πήρε η σχέση τους.

Πιο αναλυτικά, η Mystic van Rouge αποκάλυψε ότι με την Katina Bella είναι ζευγάρι από τα 18 τους και πλέον μετρούν 20 χρόνια κοινής πορείας:  «Συναντηθήκαμε όταν ήμασταν 10 ετών, γιατί ήμασταν συμμαθητές. Μετά από λίγα χρόνια, στα 18 μας, τα φτιάξαμε. Και είμαστε 20 χρόνια μαζί. Είμαστε σε σχέση 20 χρόνια και παντρεμένοι τον τελευταίο έναν. Συγκατοικούμε από τα δύο πρώτα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια η σχέση μας, έχουμε περάσει τα πάντα. Όταν έμεινα χωρίς δουλειά, έτσι γεννήθηκαν τα podcasts».

Σε άλλο σημείο, η Mystic van Rouge εξήγησε ότι στην προσωπική τους ζωή, η εικόνα τους δεν έχει καμία σχέση με τα ευφάνταστα look, που υιοθετούν: «Αυτό είναι το επάγγελμά μας, μπαίνουμε σε έναν ρόλο, που ο χαρακτήρας μας δεν αλλάζει. Εγώ όταν βγω στη ζωή μου σαν αγόρι θα βάλω ένα τζιν και ένα T-shirt, όσο πιο απλά. Όταν κάνεις αυτό 14 χρόνια, θες στη ζωή σου να είσαι με το τίποτα».

