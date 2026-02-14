Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Επέστρεψε το J2US: Τα 12 ζευγάρια που διαγωνίζονται στο φετινό σόου
Το φετινό σχήμα συνδυάζει πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας, του αθλητισμού και των social media με επαγγελματίες τραγουδιστές
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας από την ελληνική τηλεόραση, το «Just the 2 of Us» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το μουσικό σόου έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο στις 20:00.
Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή, ενώ τη θέση της Δέσποινας Βανδή και της Μαρίας Μπακοδήμου, που δεν συνεχίζουν, θα καλύπτουν κάθε φορά κριτές-γκεστ. Στο backstage, η Modern Cinderella και ο Τρύφωνας Σαμαράς θα υποδέχονται τα ζευγάρια μετά την ερμηνεία τους. Η Ιουλία Καλλιμάνη, ανεβαίνει επίσης, στη σκηνή του τηλεοπτικού σόου σε μια special εμφάνιση.
Ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη του σόου δήλωσε πως νιώθει σαν να επιστρέφει «σπίτι του», εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, στο OPEN και περιέγραψε την επιστροφή ως ένα δυνατό comeback για το σόου, λέγοντας ότι ακόμη δυσκολεύεται να το πιστέψει και ότι είναι έντονα συγκινημένος. Πιο αναλυτικά, είπε: «Επιστρέψαμε, έσπασε ο πάγος! Σκάσαμε μύτη, δεν το πιστεύω, τσιμπήστε με. Είμαστε ζωντανά, που; Ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο OPEN. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, που θα μας βλέπουν στο MEGA Channel. Να ‘μαι πάλι εδώ. Εδώ που ξεκίνησαν, πριν από έξι χρόνια, όλα. Στον τηλεοπτικό αέρα που γεννήθηκε το J2US που αγαπάμε. Κάνουμε, λοιπόν, comeback και κάνουμε restart. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου λείψατε. Πέρασε 1,5 χρόνος και ξέρω, αν δεν είναι μούφα, από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στέλνετε ότι περιμένατε το J2US. Οπότε, θα παρτάρουμε τα Σάββατα μαζί».
Η Δέσποινα Βανδή, η οποία δεν θα συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του φετινού σόου, ευχήθηκε για την πρεμιέρα μέσω ενός βίντεο: «Καλή επιτυχία παιδιά, καλή πρεμιέρα! Νίκο μου, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς, είμαι περίεργη να δω τι θα φοράς σε κάθε live, αλλά δεν είμαι καθόλου περίεργη τι θα τραγουδάς. Βίκυ μου, τα πειράγματά μας θα μου λείψουν και όλη η συνομωσία εκεί του θρανίου αλλά θα είσαι σε καλά χέρια, δίπλα στον Σταμάτη, αν και ξέρω ότι εκείνος λείπει απόψε. Σας στέλνω την αγάπη μου. Καίτη μου είσαι υπέροχη, γλυκύτατος άνθρωπος, σε όλη την ομάδα στέλνω την αγάπη μου».
Τα 12 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο φετινό «Just the 2 of Us» είναι:1. Gio Καραντώνης – Αγγελική Ηλιάδη
