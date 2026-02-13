Η Αποστολία Ζώη πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο γυμναστήριο, δείτε βίντεο
GALA
Αποστολία Ζώη Γυμναστική Τσικνοπέμπτη

Η Αποστολία Ζώη πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο γυμναστήριο, δείτε βίντεο

Άλλοι για Τσικνοπέμπτη κι άλλοι για τα βάσανα, έγραψε η τραγουδίστρια

Η Αποστολία Ζώη πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο γυμναστήριο, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στο γυμνστήριο πέρασε η Αποστολία Ζώη την Τσικνοπέμπτη, δείχνοντας πως είναι πιστή στο πρόγραμμά της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν με αθλητικά ρούχα να κάνει TRX.  Η ίδια, παρά το έθιμο για την ημέρα των κρεατοφάγων, δεν παρέλειψε να κάνει την προπόνησή της. «Άλλοι για Τσικνοπέμπτη κι άλλοι για τα βάσανα» σημείωσε πάνω στο βίντεο που ανέβασε και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε για τη μουσική υπόκρουση που ακουγόταν: «Όταν ακούς τη σωστή μουσική, τη σωστή μερα. Χρόνια πολλά σε όλους»

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης