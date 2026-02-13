Η Αποστολία Ζώη πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο γυμναστήριο, δείτε βίντεο
Η Αποστολία Ζώη πέρασε την Τσικνοπέμπτη στο γυμναστήριο, δείτε βίντεο
Άλλοι για Τσικνοπέμπτη κι άλλοι για τα βάσανα, έγραψε η τραγουδίστρια
Στο γυμνστήριο πέρασε η Αποστολία Ζώη την Τσικνοπέμπτη, δείχνοντας πως είναι πιστή στο πρόγραμμά της.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν με αθλητικά ρούχα να κάνει TRX. Η ίδια, παρά το έθιμο για την ημέρα των κρεατοφάγων, δεν παρέλειψε να κάνει την προπόνησή της. «Άλλοι για Τσικνοπέμπτη κι άλλοι για τα βάσανα» σημείωσε πάνω στο βίντεο που ανέβασε και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε για τη μουσική υπόκρουση που ακουγόταν: «Όταν ακούς τη σωστή μουσική, τη σωστή μερα. Χρόνια πολλά σε όλους»
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν με αθλητικά ρούχα να κάνει TRX. Η ίδια, παρά το έθιμο για την ημέρα των κρεατοφάγων, δεν παρέλειψε να κάνει την προπόνησή της. «Άλλοι για Τσικνοπέμπτη κι άλλοι για τα βάσανα» σημείωσε πάνω στο βίντεο που ανέβασε και στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε για τη μουσική υπόκρουση που ακουγόταν: «Όταν ακούς τη σωστή μουσική, τη σωστή μερα. Χρόνια πολλά σε όλους»
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα