Η Αποστολία Ζώη ποζάρει με κόκκινο μπικίνι - Δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια ανάρτησε εικόνες με φόντο τη θάλασσα

Η Αποστολία Ζώη συνεχίζει να ποζάρει με μαγιό και αυτή τη φορά ανάρτησε φωτογραφίες της με φόντο τη θάλασσα, ενώ φορούσε ένα κόκκινο μπικίνι.

Οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη βρήκαν την τραγουδίστρια εκτός Αθηνών, καθώς κοινοποιεί στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Δερβένι, όπου κάνει διακοπές.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Αποστολία Ζώη δημοσίευσε διαφορετικές λήψεις της από την πισίνα του ξενοδοχείου, όπου βρισκόταν, ενώ έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της:  «Εκεί που ο ουρανός συναντά τη θάλασσα, συναντώ κι εγώ τον εαυτό μου».

Δείτε την ανάρτησή της


