Η Χέιλι Μπίμπερ με εσώρουχα και εφαρμοστό διάφανο φόρεμα από δαντέλα

Χέιλι Μπίμπερ εμφάνιση

Το μοντέλο έδωσε το παρών στην πρεμιέρα για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Σίδνεϊ

Ιωάννα Μαρίνου
Μια αποκαλυπτική και ταυτόχτονα κομψή εμφάνιση έκανε η Χέιλι Μπίμπερ, επιλέγοντας ένα μαύρο εφαρμοστό, διάφανο φόρεμα από δαντέλα.

Το μοντέλο βρέθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, στο Σίδνεϊ, για την πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».  Η 29χρονη σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ επέλεξε για τη βραδιά μία δημιουργία του οίκου  Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Το σύνολο, εμπνευσμένο από τη βικτωριανή αισθητική της ταινίας της Έμεραλντ Φένελ, περιλάμβανε δαντέλα Chantilly και  μακριά  μανίκια.

Μέσα από το φόρεμα διαφαινόταν το μαύρο εσώρουχο της Μπίμπερ, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γόβες.  Την επιμέλεια του look της ανέλαβε ο Άντριου Μουκάμαλ, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με την πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μάργκοτ Ρόμπι.

Δείτε το βίντεο και φωτογραφία

@glamourgermany

#HaileyBieber attended the #WutheringHeights Premiere in Australia. 👀 📸Getty Images

♬ original sound - Music Industry - Music Industry
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
