Ο ζηλιάρης Κάνιε Γουέστ: Του φαίνεται περίεργο να βλέπει την Καρντάσιαν δίπλα στον Χάμιλτον
Ο ζηλιάρης Κάνιε Γουέστ: Του φαίνεται περίεργο να βλέπει την Καρντάσιαν δίπλα στον Χάμιλτον
Η 45χρονη τηλεπερσόνα έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, προχωρώντας σε σχέση με τον οδηγό της F1
Περίεργα και άβολα νιώθει ο Κάνιε Γουέστ, βλέποντας έναν άλλο άντρα στο πλευρό της Κιμ Καρντάσιαν, παρότι οι δυο τους έχουν χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Η 45χρονη τηλεπερσόνα έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, προχωρώντας σε σχέση με τον οδηγό της F1, Λιούις Χάμιλτον, τον οποίο τόσο εκείνη όσο και ο ράπερ γνωρίζουν εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.
«Ο Κάνιε Γουέστ ζηλεύει, ναι, του φαίνεται περίεργο», ανέφερε πηγή στη Daily Mail. «Πάντα του είναι παράξενο να βλέπει την πρώην σύζυγό του με άλλον άντρα. Ήταν περίεργο με τον Πιτ Ντέιβιντσον και τώρα είναι περίεργο με τον Λιούις Χάμιλτον», πρόσθεσε.
Όπως φαίνεται, δεν βοήθησε το γεγονός ότι ο Χάμιλτον εθεάθη να έρχεται πολύ κοντά με την Καρντάσιαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Τη ίδια στιγμή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 41χρονος Βρετανός είναι ήδη κοντά στην οικογένειά της.
«Αυτή ήταν η οικογένεια του Κάνιε, τώρα είναι εκεί ο Λιούις, είναι δύσκολο να το βλέπει», ανέφερε η ίδια πηγή, παρότι ο 48χρονος ράπερ έχει προχωρήσει στα προσωπικά του εδώ και χρόνια, καθώς παντρεύτηκε την 31χρονη Μπιάνκα Σενσόρι τον Δεκέμβριο του 2022. Ωστόσο, το ίδιο άτομο σημείωσε ότι ο Γουέστ είναι καλά με τη Σενσόρι, με τον γάμο τους να χαρακτηρίζεται «σταθερός».
Παράλληλα, διατηρεί καλές σχέσεις με την Καρντάσιαν και τα τέσσερα παιδιά που απέκτησαν. Η Καρντάσιαν ανέφερε μάλιστα στο πρόσφατο podcast της Κλόε Καρντάσιαν, «Khloe In Wonder Land», ότι τα πράγματα με τον Γουέστ έχουν βελτιωθεί και ότι βρίσκονται σε φιλικό επίπεδο.
Η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια και είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τους τότε συντρόφους τους, τον Κάνιε Γουέστ και τη Νικόλ Σέρζινγκερ, το 2014 στα GQ Men of the Year Awards στο Λονδίνο, ενώ τον επόμενο χρόνο, ο Γουέστ είχε προσκαλέσει τον Χάμιλτον να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Λιούις βρέθηκε μαζί με την Κιμ και την οικογένειά της στη VIP ζώνη, όταν ο Γουέστ ήταν επικεφαλής στο Φεστιβάλ Γκλαστονμπέρι.
Ο Γουέστ και η Καρντάσιαν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2021 και πήραν διαζύγιο την επόμενη χρονιά. Μαζί έχουν αποκτήσει τη Νορθ, τον Σεντ, τη Σικάγο, και τον Ψαλμ.
«Ο Κάνιε Γουέστ ζηλεύει, ναι, του φαίνεται περίεργο», ανέφερε πηγή στη Daily Mail. «Πάντα του είναι παράξενο να βλέπει την πρώην σύζυγό του με άλλον άντρα. Ήταν περίεργο με τον Πιτ Ντέιβιντσον και τώρα είναι περίεργο με τον Λιούις Χάμιλτον», πρόσθεσε.
Όπως φαίνεται, δεν βοήθησε το γεγονός ότι ο Χάμιλτον εθεάθη να έρχεται πολύ κοντά με την Καρντάσιαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια. Τη ίδια στιγμή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο 41χρονος Βρετανός είναι ήδη κοντά στην οικογένειά της.
«Αυτή ήταν η οικογένεια του Κάνιε, τώρα είναι εκεί ο Λιούις, είναι δύσκολο να το βλέπει», ανέφερε η ίδια πηγή, παρότι ο 48χρονος ράπερ έχει προχωρήσει στα προσωπικά του εδώ και χρόνια, καθώς παντρεύτηκε την 31χρονη Μπιάνκα Σενσόρι τον Δεκέμβριο του 2022. Ωστόσο, το ίδιο άτομο σημείωσε ότι ο Γουέστ είναι καλά με τη Σενσόρι, με τον γάμο τους να χαρακτηρίζεται «σταθερός».
Kim Kardashian's ex Kanye West is 'crazy JEALOUS' of her romance with his old pal Lewis Hamilton https://t.co/cCBhicgCNw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2026
Η Καρντάσιαν και ο Χάμιλτον είναι φίλοι εδώ και πολλά χρόνια και είχαν φωτογραφηθεί μαζί με τους τότε συντρόφους τους, τον Κάνιε Γουέστ και τη Νικόλ Σέρζινγκερ, το 2014 στα GQ Men of the Year Awards στο Λονδίνο, ενώ τον επόμενο χρόνο, ο Γουέστ είχε προσκαλέσει τον Χάμιλτον να περάσει το Πάσχα με την οικογένειά του Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Λιούις βρέθηκε μαζί με την Κιμ και την οικογένειά της στη VIP ζώνη, όταν ο Γουέστ ήταν επικεφαλής στο Φεστιβάλ Γκλαστονμπέρι.
Ο Γουέστ και η Καρντάσιαν ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2021 και πήραν διαζύγιο την επόμενη χρονιά. Μαζί έχουν αποκτήσει τη Νορθ, τον Σεντ, τη Σικάγο, και τον Ψαλμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα