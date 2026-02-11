Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι στο δικαστήριο για προσπάθεια συμβιβασμού πριν από τη δίκη

Η Μπλέικ Λάιβλι
και ο Τζάστιν Μπαλντόνι
βρέθηκαν την Τετάρτη σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιήθηκε υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης με στόχο να εξεταστεί εάν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός πριν από τη δίκη που έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου.
Οι δύο πλευρές προσήλθαν χωριστά, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής τους διαμάχης.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Λάιβλι κατέθεσε καταγγελία κατά του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us»,
υποστηρίζοντας ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Έκτοτε, η αντιπαράθεση έχει κλιμακωθεί, με την ανταλλαγή νομικών εγγράφων και αιτημάτων να φέρνει στο προσκήνιο και άλλα πρόσωπα από τον χώρο της βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, αναφέρεται ότι ο Μπαλντόνι σκοπεύει να καλέσει ως μάρτυρα την Τέιλορ Σουίφτ, εφόσον η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο. Η Σουίφτ είναι φίλη της Λάιβλι και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχαν ανταλλάξει μηνύματα σχετικά με τον Μπαλντόνι.
Παράλληλα, ο Μπαλντόνι είχε καταθέσει ανταγωγή, ζητώντας αποζημίωση 400 εκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι υπέστη ζημία από δυσφήμηση. Ωστόσο, η αγωγή απορρίφθηκε, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να θεμελιωθεί αξίωση δυσφήμησης με βάση ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε δικόγραφο.