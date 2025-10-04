Μαριέττα Χρουσαλά για Λέοντα Πατίτσα: Πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια συναντηθήκαμε και από τότε όλα έχουν αλλάξει
Η πρώην παρουσιάστρια δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον σύζυγό της
Μέσα από μία κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατσίτσα, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια στο ίδιο σημείο όπου τραβήχτηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και «από τότε όλα έχουν αλλάξει» όπως χαρακτηριστικά έγραψε.
Η πρώην παρουσιάστρια προχώρησε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της.
Όπως αποκάλυψε, η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ξεχωριστή σημασία για το ζευγάρι, καθώς εκεί γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. «Πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια συναντηθήκαμε εδώ, ακριβώς στο σημείο όπου στεκόμαστε, και από τότε όλα έχουν αλλάξει, γεμίζοντας με αγάπη και μαγικές στιγμές! Δεν είναι επέτειος, απλά μια σκέψη» σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
