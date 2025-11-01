Ο Σάκης Τανιμανίδης περιέγραψε την περιπέτεια που είχαν στο πρώτο ταξίδι του World Party: «Μας πήγαν στα κρατητήρια»
Ο Σάκης Τανιμανίδης περιέγραψε την περιπέτεια που είχαν στο πρώτο ταξίδι του World Party: «Μας πήγαν στα κρατητήρια»
Δείτε το βίντεο με όσα αφηγήθηκε ο παρουσιαστής
Μια περιπέτεια που είχαν στο πρώτο ταξίδι που είχαν πραγματοποιήσει για τις ανάγκες του World Party περιέγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης. Εκείνος, ο Γιώργος Μαυρίδης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της ταξιδιωτικής εκπομπής είχαν ταξιδέψει στη Βραζιλία.
Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια, αφού θεωρήθηκε τρομοκρατική ενέργεια η κίνησή τους να καταγράψουν με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει πρώτα άδεια. Ωστόσο, με την παρέμβαση του πρόξενου της Ελλάδας η ιστορία είχε αίσιο τέλος.
«Ξεκινάμε να πάμε το παρθενικό μας ταξίδι στο World Party, και πάμε Βραζιλία. Προσγειωνόμαστε στη Βραζιλία, είμαστε στο αεροδρόμιο και είναι η πρώτη στιγμή ever στο World Party που πάμε να πατήσουμε το rec. Έχουμε φτάσει όμως και λείπει μια βαλίτσα. Τους είπα να μην αγχώνονται και θα το κάνουμε περιεχόμενο στην εκπομπή», είπε αρχικά στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου.
Συνεχίζοντας, εξήγησε ότι μια γυναίκα που βρισκόταν στον ίδιο χώρο αντέδρασε έντονα, θεωρώντας ότι φαίνεται στο πλάνο. «Βγάζει ο Παναγιώτης στην κάμερα και πάμε στο γραφείο lost & found. Ρωτάω αν πειράζει που θα γράψουμε με την κάμερα και μου λέει ο άνθρωπος όχι, ότι όλα είναι καλά. Λέω ότι χάσαμε τη βαλίτσα μας. Δεν προλαβαίνω να μιλήσω δέκα δευτερόλεπτα. Η κάμερα έγραφε μπροστά, στο πλάι ήταν μια κυρία η οποία μας λέει, “με συγχωρείτε, μη με γράφετε”. Της λέω να μην ανησυχεί γιατί δεν τη γράφουμε, γράφουμε μπροστά. Ρωτάω στο γραφείο τι θα κάνουμε με τη βαλίτσα και ξαναλέει η κυρία από το πλάι εκνευρισμένη, “σας είπα να μη με γράφετε, γιατί με γράφετε;”», ανέφερε.
«Και σκέφτομαι ότι δεν μπορεί να μη βλέπει ότι η κάμερα κοιτάει μπροστά. Φεύγει και πάει και ενημερώνει την αστυνομία του αεροδρομίου, ότι είναι κάποιοι και γράφουν και την έγραψαν παρά τη θέλησή της. Η κυρία Βραζιλιάνα. Έρχονται δυο φουσκωτοί, νταμάρια, με κάτι αλυσίδες μας πιάνουν και μας ρωτάνε τι κάνουμε και αν έχουμε άδεια. Εμείς δεν είχαμε άδεια. Ποτέ δεν είχαμε άδεια στο World Party», πρόσθεσε.
Ο Σάκης Τανιμανίσης σημείωσε ότι η πράξη τους θεωρήθηκε τρομοκρατική ενέργεια με αποτέλεσμα να καταλήξουν στα κρατητήρια. Ο πατέρας του επικοινώνησε με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία και αφέθηκαν ελεύθεροι. «Kαι μας λένε ότι η πράξη αυτή, το να καταγράψεις με κάμερα μέσα στο αεροδρόμιο, θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια και μας πήγαν στα κρατητήρια. Μείναμε εκεί ένα δεκάωρο χωρίς να ξέρουμε τι θα συμβεί. Μας έπαιρναν έναν-έναν για ανάκριση. Κατάφερα να μιλήσω με τον πατέρα μου, ο οποίος βρίσκει έναν άνθρωπο και μιλάει με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βραζιλία, του εξηγεί τη φάση και ο άνθρωπος πήρε στο αεροδρόμιο και μας αφήσανε να φύγουμε», κατέληξε.
