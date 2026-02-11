Ο Bad Bunny τίμησε τον εκλιπόντα θείο του στο Super Bowl με το «64» στη φανέλα του
«Πάντα ονειρευόμουν να πάρω τον θείο μου σε ένα Super Bowl, και δεν μπόρεσα», είπε ο Bad Bunny
Άννα Νταλλαρή
Μια προσωπική αφιέρωση που περνούσε «κρυφά» μέσα από το styling της εμφάνισής του αποκάλυψε ο Bad Bunny μετά το halftime show του Super Bowl, εξηγώντας ότι τίμησε τη μνήμη του εκλιπόντος θείου του, «Κουτίτο», με τη φανέλα που φόρεσε στη σκηνή. Ο Πορτορικανός σούπερσταρ εμφανίστηκε με custom σύνολο Zara, το οποίο έφερε το επώνυμό του και τον αριθμό 64, διευκρινίζοντας ότι το «64» ήταν αναφορά στη χρονολογία γέννησης του θείου του, που γεννήθηκε το 1964. Όπως ανέφερε, ο «Κουτίτο» ήταν εκείνος που τον έμαθε να αγαπά το NFL και μάλιστα ο ίδιος ο καλλιτέχνης ήθελε πάντα να τον πάει σε ένα Super Bowl, κάτι που τελικά δεν κατάφερε.
«Πάντα ονειρευόμουν να πάρω τον θείο μου σε ένα Super Bowl, και δεν μπόρεσα», είπε ο Bad Bunny, συμπληρώνοντας ότι ο θείος του «έφυγε απρόσμενα, χωρίς προειδοποίηση». Γι’ αυτό, όπως εξήγησε, πήρε την απόφαση να τον «έχει πάνω του» στη μεγαλύτερη σκηνή: «Έτσι, κατά τη διάρκεια του halftime show μου στο Super Bowl, αποφάσισα να τον έχω στη φανέλα μου». Ο ίδιος τόνισε ότι αφιέρωσε την εμφάνισή του στον θείο του πριν αυτή ξεκινήσει, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «το είδε», ότι «ήταν παρών» και ότι «ένιωσε περήφανος για τον ανιψιό του».
Η αποκάλυψη προκάλεσε κύμα θετικών σχολίων στα social media, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την κίνηση συγκινητική και να σημειώνουν ότι το να τιμά κανείς ένα αγαπημένο πρόσωπο σε μια τόσο μεγάλη στιγμή έχει ιδιαίτερη δύναμη. Άλλοι στάθηκαν στο ότι η εμφάνιση, παρότι είχε διάρκεια λίγων λεπτών, μπορούσε να κουβαλά «χρόνια αναμνήσεων» και προσωπικού φορτίου, που δεν είναι ορατά στο κοινό όσο ο καλλιτέχνης βρίσκεται στη σκηνή.