Αντύπας για τη συμμετοχή της νύφης του στη Eurovision: Δεν ακούω τέτοια μουσική, αλλά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πετύχουν

Οι Dinamiss είναι ανάμεσα στις 28 φιναλίστ που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό με το «Chaos»

Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τις ευχές του στη νύφη του και την αδερφή της, που συμμετέχουν στον εθνικό τελικό της Eurovision, έστειλε ο Αντύπας τονίζοντας ότι παρά το γεγονός, πως η μουσική τους δεν είναι στα ακούσματά του, έχει ξεχωρίσει το τραγούδι τους.

Οι Dinamiss είναι ανάμεσα στις 28 φιναλίστ που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό για την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό. Η Ελένη Ντίνα είναι η σύζυγος του γιου του τραγουδιστή, Πρόδρομου Μαζλουμίδη και μαζί με την αδερφή της, Μαρία συμμετέχουν με το «Chaos» στον Α' Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Λίγο πριν εμφανιστούν στη σκηνή, ο Αντύπας έκανε την Τρίτη δηλώσεις στο «Happy Day», στέλνοντας τις ευχές τους στις καλλιτέχνιδες, λέγοντας: «Πιστεύω ότι τα κορίτσια δούλεψαν πάρα πολύ και τους εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πετύχουν. Εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική, αλλά το ξεχώρισα το τραγούδι από πολλά που έχω ακούσει».

Οι Dinamiss είχαν επιχειρήσει και πέρυσι να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έφτασαν κοντά στον στόχο τους, δεν τα κατάφεραν, καθώς στον εθνικό τελικό επικράτησε η Κλαυδία με το τραγούδι «Αστερομάτα». Παρ’ όλα αυτά, η Μαρία και η Ελένη Ντίνα δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια και δοκιμάζουν ξανά την τύχη τους στον φετινό διαγωνισμό.

Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης και η Ελένη Ντίνα παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ψυχικό.

xrwma-masloumidis-ntina-gamos
Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος και η Ελένη Ντίνα των Dinamiss
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

