Dinamiss για τη συμμετοχή τους για 2η χρονιά στη Eurovision: Δεν το είχαμε δεδομένο επειδή περάσαμε πέρυσι
GALA
Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός

Dinamiss για τη συμμετοχή τους για 2η χρονιά στη Eurovision: Δεν το είχαμε δεδομένο επειδή περάσαμε πέρυσι

Πιστεύαμε ότι θα θέλανε να αφήσουν χώρο για καινούργια παιδιά, εξήγησαν

Dinamiss για τη συμμετοχή τους για 2η χρονιά στη Eurovision: Δεν το είχαμε δεδομένο επειδή περάσαμε πέρυσι
Έκπληκτες έμειναν οι Dinamiss μετά την ενημέρωση ότι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στον ελληνικό τελικό της  Eurovision

Οι δύο αδερφές, που συμπορεύονται καλλιτεχνικά, είχαν συμμετάσχει πέρυσι στον ελληνικό τελικό. Φέτος βρέθηκαν  ανάμεσα στους 28 φιναλίστ με το «Chaos» και, όπως είπαν, θεωρούσαν πολύ πιθανό να απορριφθούν, πιστεύοντας ότι οι διοργανωτές θα ήθελαν να δώσουν σε νέα πρόσωπα την ευκαιρία να διαγωνιστούν.

«Η έκπληξη ήταν η ίδια γιατί δεν περιμέναμε πάλι ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Πιστεύαμε ότι θα θέλανε να αφήσουν χώρο για καινούργια παιδιά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν το είχαμε δεδομένο επειδή πέρυσι περάσαμε ότι θα περνάγαμε και φέτος», εκμυστηρεύτηκαν στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Δείτε το βίντεο

Οι Dinamiss μίλησαν και για το μήνυμα πίσω από το τραγούδι τους, εξηγώντας ότι πραγματεύεται το χάος που υπάρχει σε προσωπικό και όχι μόνο επίπεδο, το οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο μέσα από την αγάπη.

Συγκεκριμένα, επισήμαναν: «Βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα χάος, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο είτε όχι. Έχουμε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο. Δεν υπάρχει καλή συνεννόηση. Υπάρχει μία έχθρα, η οποία μπορεί να ηττηθεί μέσα από την αγάπη που είναι σαν μία λύση. Δεν είναι όμως θαύμα, είναι επιλογή».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης