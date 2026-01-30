Dinamiss για τη συμμετοχή τους για 2η χρονιά στη Eurovision: Δεν το είχαμε δεδομένο επειδή περάσαμε πέρυσι
Dinamiss για τη συμμετοχή τους για 2η χρονιά στη Eurovision: Δεν το είχαμε δεδομένο επειδή περάσαμε πέρυσι
Πιστεύαμε ότι θα θέλανε να αφήσουν χώρο για καινούργια παιδιά, εξήγησαν
Έκπληκτες έμειναν οι Dinamiss μετά την ενημέρωση ότι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision.
Οι δύο αδερφές, που συμπορεύονται καλλιτεχνικά, είχαν συμμετάσχει πέρυσι στον ελληνικό τελικό. Φέτος βρέθηκαν ανάμεσα στους 28 φιναλίστ με το «Chaos» και, όπως είπαν, θεωρούσαν πολύ πιθανό να απορριφθούν, πιστεύοντας ότι οι διοργανωτές θα ήθελαν να δώσουν σε νέα πρόσωπα την ευκαιρία να διαγωνιστούν.
«Η έκπληξη ήταν η ίδια γιατί δεν περιμέναμε πάλι ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Πιστεύαμε ότι θα θέλανε να αφήσουν χώρο για καινούργια παιδιά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν το είχαμε δεδομένο επειδή πέρυσι περάσαμε ότι θα περνάγαμε και φέτος», εκμυστηρεύτηκαν στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένα, επισήμαναν: «Βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα χάος, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο είτε όχι. Έχουμε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλο. Δεν υπάρχει καλή συνεννόηση. Υπάρχει μία έχθρα, η οποία μπορεί να ηττηθεί μέσα από την αγάπη που είναι σαν μία λύση. Δεν είναι όμως θαύμα, είναι επιλογή».
Οι Dinamiss μίλησαν και για το μήνυμα πίσω από το τραγούδι τους, εξηγώντας ότι πραγματεύεται το χάος που υπάρχει σε προσωπικό και όχι μόνο επίπεδο, το οποίο μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο μέσα από την αγάπη.
