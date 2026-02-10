Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» είπε ενοχλημένος σε δημοσιογράφο σε βραδινή του έξοδο
Πέτρος Φιλιππίδης: «Είσαι καλά παιδί μου;» είπε ενοχλημένος σε δημοσιογράφο σε βραδινή του έξοδο
Δημοσιογράφος πλησίασε τον ηθοποιό, ο οποίος βρέθηκε στο θέατρο για να παρακολουθήσει παράσταση
Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης με ερώτηση δημοσιογράφου, που τον προσέγγισε σε βραδινή του βόλτα.
Το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός παρακολούθησε την παράσταση «Hotel Amour». Κατά την έξοδό του από το θέατρο Ακροπόλ, δημοσιογράφος της εκπομπής «Breakfast@Star» τον ρώτησε: «Κύριε Φιλιππίδη, τι κάνετε; Πώς είστε; Βγήκατε σε βραδινή έξοδο, στο θέατρο;». Τότε, ο ηθοποιός κοίταξε την κάμερα, απάντησε «είσαι καλά παιδί μου;» και αποχώρησε.
Δείτε το βίντεο
Στις 15 Ιουλίου, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών επέβαλε στον ηθοποιό ποινή φυλάκισης τριών ετών, με τριετή αναστολή, μετά την ετυμηγορία ενοχής του για δύο απόπειρες βιασμού. Ο καταδικασθείς προχώρησε σε προσφυγή στον Άρειο Πάγο, στρεφόμενος κατά της απόφασης. Ο ηθοποιός καταδικάστηκε για κακούργημα απόπειρας βιασμού εις βάρος γυναίκας ηθοποιού, για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το 2010 στο καμαρίνι του, στο θέατρο «Μουσούρη». Επιπλέον, ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για δεύτερη υπόθεση απόπειρας βιασμού, με φερόμενο χρόνο τέλεσης το 2014, εις βάρος γυναίκας συναδέλφου του, μέσα στο όχημά του, σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού.
Σημειώνεται, ότι το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του ηθοποιού για αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Ειδικότερα, μετά την ανακοίνωση της ομόφωνης απόφασης επί της ενοχής του, ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του, Μιχάλης Δημητρακοπούλος ζήτησε από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στον εντολέα του τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.
