Μαριαλένα Ρουμελιώτη για Σάκη Κατσούλη: Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες, μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε
Ο γάμος ήταν να γίνει αρχικά στη Λίμνη Δόξα, έγραψε η πρώην παίκτρια του «Survivor»
Σε διάστημα είκοσι ημερών αποκάλυψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ότι οργάνωσε τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη, αναφέροντας ότι πήραν την απόφαση να παντρευτούν, μόλις ενημερώθηκαν ότι ήταν είναι έγκυος.
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στις 25 Ιανουαρίου, με την πρώην παίκτρια του «Survivor» να σημειώνει μέσω ενώ Q&A, που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως αρχικά είχαν προγραμματιστεί να παντρευτούν στη Λίμνη Δόξα, μία αλλαγή ωστόσο της τελευταίας στιγμής ήταν ο λόγος που ο γάμος έγινε στην Αθήνα.
Σε ερώτηση σχετικά το «πόσο καιρό ετοίμαζε τον γάμο της», η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απάντησε: «Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες. Μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε πριν γεννηθεί το μωράκι μας. Ήταν να γίνει στη Λίμνη Δόξα, αλλά ενώ όλα ήταν έτοιμα, κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή με το εκκλησάκι και ξαφνικά βρεθήκαμε να οργανώνουμε γάμο στην Αθήνα».
