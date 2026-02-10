Μαριαλένα Ρουμελιώτη για Σάκη Κατσούλη: Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες, μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε
GALA
Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης Γάμος

Μαριαλένα Ρουμελιώτη για Σάκη Κατσούλη: Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες, μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε

Ο γάμος ήταν να γίνει αρχικά στη Λίμνη Δόξα, έγραψε η πρώην παίκτρια του «Survivor»

Μαριαλένα Ρουμελιώτη για Σάκη Κατσούλη: Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες, μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διάστημα είκοσι ημερών αποκάλυψε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ότι οργάνωσε τον γάμο της με τον Σάκη Κατσούλη, αναφέροντας ότι πήραν την απόφαση να παντρευτούν, μόλις ενημερώθηκαν ότι ήταν είναι έγκυος.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στις 25 Ιανουαρίου, με την πρώην παίκτρια του «Survivor» να σημειώνει μέσω ενώ Q&A, που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως αρχικά είχαν προγραμματιστεί να παντρευτούν στη Λίμνη Δόξα, μία αλλαγή ωστόσο της τελευταίας στιγμής ήταν ο λόγος που ο γάμος έγινε στην Αθήνα.

Σε ερώτηση σχετικά το «πόσο καιρό ετοίμαζε τον γάμο της», η Μαριαλένα Ρουμελιώτη απάντησε: «Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες. Μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε πριν γεννηθεί το μωράκι μας. Ήταν να γίνει στη Λίμνη Δόξα, αλλά ενώ όλα ήταν έτοιμα, κάτι συνέβη την τελευταία στιγμή με το εκκλησάκι και ξαφνικά βρεθήκαμε να οργανώνουμε γάμο στην Αθήνα».

Δείτε την ανάρτησή της

Μαριαλένα Ρουμελιώτη για Σάκη Κατσούλη: Οργανώσαμε τον γάμο μέσα σε 20 μέρες, μόλις μάθαμε ότι είμαι έγκυος, αποφασίσαμε να παντρευτούμε
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης