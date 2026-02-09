Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl
Bad Bunny Super Bowl Halftime

Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl

Ο 31χρονος τραγουδιστής δεν εξήγησε τον λόγο πίσω από την απόφασή του

Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl
Σε μία απρόσμενη κίνηση προχώρησε ο Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο halftime του φετινού Super Bowl.

Ο 31χρονος τραγουδιστής από το Πουέρτο Ρίκο, που καθήλωσε εκατομμύρια τηλεθεατές και προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε, απ' ότι φαίνεται, να κάνει ένα διάλειμμα από τα social media, αφού διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του από το Instagram. Δεν αρκέστηκε όμως μόνο εκεί, καθώς σταμάτησε να ακολουθεί όλους τους λογαριασμούς που μέχρι σήμερα ακολουθούσε.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν θέλησε να εξηγήσει στους πενήντα περίπου εκατομμύρια διαδικτυακούς του ακόλουθους τον λόγο πίσω από την απόφασή του. Η «σιωπή» του έκανε πολλούς θαυμαστές του να εικάσουν πως πρόκειται για προαναγγελία μιας μεγάλης επερχόμενης ανακοίνωσης. Από την άλλη, κάποιοι φαν του πιστεύουν ότι ίσως δέχεται αντιδράσεις για την εμφάνισή του στο Super Bowl, που ήταν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

Ο Bad Bunny διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο Instagram και έκανε unfollow τους πάντες μετά το Super Bowl




Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ο Bad Bunny παρουσίασε ένα λάτιν υπερθέαμα, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας και στήριξης στη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχοντας στο πλευρό του τη Lady Gaga και τον Ρίκι Μάρτιν, ο Πορτορικανός τραγουδιστής μετέτρεψε το halftime σε ένα ξέφρενο πάρτι με συμβολισμούς και ηχηρά πολιτικά μηνύματα που έκαναν τον Αμερικανό Πρόεδρο να νιώσει αηδιασμένος.
