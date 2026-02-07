Μαλού: Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός, όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια στην Ελλάδα
Μαλού: Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός, όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια στην Ελλάδα
Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα, δεν έμεινε για εμένα στην Ελλάδα, ανέφερε η τραγουδίστρια
Για τη σχέση με τον σύζυγό της, ο οποίος κατάγεται από την Κούβα, μίλησε η Μαλού, αναφέροντας ότι ζούσε στην Ελλάδα δέκα χρόνια πριν από τη γνωριμία τους.
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη ζωή της με τον Χουάν Ροντρίγκεζ, ενώ αναφέρθηκε στους γονείς του και στο 8χρονο παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί.
Η Μαλού ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων είπε για την καταγωγή του συζύγου της και τη δική του πορεία μέχρι να εγκατασταθεί στην Ελλάδα: «Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός. Ωραίος είναι, καλός είναι. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής, έπαιζε στην Εθνική Πόλο της Κούβας. Πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και κατέληξε στην Ελλάδα. Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοινές. Μπορεί να πάει και να γυρίσει, έφυγε ειρηνικά. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει κι αυτό κάποια στιγμή. Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια εδώ. Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Δεν έμεινε για εμένα στην Ελλάδα. Ήμουν 28 όταν έγινα μαμά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg7x6ujton6p)
Στη συνέχεια, περιγράφοντας όσα τους συνδέουν ως ζευγάρι, αλλά και για τις σχέσεις με τους γονείς του συζύγου της, η Μαλού σημείωσε: «Έχουμε πολλά κοινά. Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα. Καλό είναι αυτό, δεν θα είχα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλλά δεν έχω τα γνωστά θέματα και προβλήματα που εντοπίζω σε φίλες μου».
Τέλος, η τραγουδίστρια σχολίασε για τον γιο της και τη στάση του συζύγου της απέναντί της: «Το παιδί μου τώρα είναι 8 ετών. Έχουμε μια καλή συνεννόηση και σχέση με τον σύζυγό μου. Δείχνει κουλ. Δεν ζηλεύει, με στηρίζει. Όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμο τρόπο. Είναι δίπλα μου η παρουσία του, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Eίναι υποστηρικτικός».
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη ζωή της με τον Χουάν Ροντρίγκεζ, ενώ αναφέρθηκε στους γονείς του και στο 8χρονο παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί.
Η Μαλού ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων είπε για την καταγωγή του συζύγου της και τη δική του πορεία μέχρι να εγκατασταθεί στην Ελλάδα: «Ο σύζυγός μου είναι Κουβανός. Ωραίος είναι, καλός είναι. Δεν είναι μουσικός, είναι αθλητής, έπαιζε στην Εθνική Πόλο της Κούβας. Πέρασε από κάποιες πόλεις της Ευρώπης και κατέληξε στην Ελλάδα. Οι κουλτούρες μας είναι αρκετά κοινές. Μπορεί να πάει και να γυρίσει, έφυγε ειρηνικά. Επειδή ήρθε πολύ γρήγορα το παιδί, δεν έχουμε καταφέρει να πάμε ακόμα στην Κούβα, αλλά θα γίνει κι αυτό κάποια στιγμή. Όταν τον γνώρισα, ήταν ήδη 10 χρόνια εδώ. Μιλάει πολύ καλά τη γλώσσα. Δεν έμεινε για εμένα στην Ελλάδα. Ήμουν 28 όταν έγινα μαμά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, περιγράφοντας όσα τους συνδέουν ως ζευγάρι, αλλά και για τις σχέσεις με τους γονείς του συζύγου της, η Μαλού σημείωσε: «Έχουμε πολλά κοινά. Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα. Καλό είναι αυτό, δεν θα είχα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλλά δεν έχω τα γνωστά θέματα και προβλήματα που εντοπίζω σε φίλες μου».
Τέλος, η τραγουδίστρια σχολίασε για τον γιο της και τη στάση του συζύγου της απέναντί της: «Το παιδί μου τώρα είναι 8 ετών. Έχουμε μια καλή συνεννόηση και σχέση με τον σύζυγό μου. Δείχνει κουλ. Δεν ζηλεύει, με στηρίζει. Όταν δει κάτι που θα τον ενοχλήσει, θα μου το συζητήσει με ήρεμο τρόπο. Είναι δίπλα μου η παρουσία του, οπότε δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Eίναι υποστηρικτικός».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα