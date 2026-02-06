Αμάντα Σέιφριντ: Αν δεν πάρω τον ρόλο στο «Mamma Mia 3» θα εκνευριστώ πολύ
Αμάντα Σέιφριντ: Αν δεν πάρω τον ρόλο στο «Mamma Mia 3» θα εκνευριστώ πολύ
Η ηθοποιός δήλωσε πως θέλει πάρα πολύ να είναι μέρος της νέας ταινίας
Με αγωνία δήλωσε πως περιμένει την επιβεβαίωση ότι θα συμμετάσχει στο Mamma Mia 3 η Αμάντα Σέιφριντ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα εκνευριστεί πολύ αν τελικά δεν της προταθεί ρόλος στη νέα ταινία του επιτυχημένου μιούζικαλ.
Η 40χρονη ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής της στο τρίτο έργο της σειράς κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο «The Graham Norton Show» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.
Η Σέιφριντ, η οποία υποδύθηκε τη Σόφι στις ταινίες «Mamma Mia!» και «Mamma Mia! Here We Go Again» το 2008 και το 2018 αντίστοιχα, με τη Μέριλ Στριπ στον ρόλο της μητέρας της, αποκάλυψε ότι δεν γνωρίζει αν η ιστορία της νέας ταινίας θα περιλαμβάνει τον χαρακτήρα της. Η ηθοποιός τόνισε: «Αν δεν πάρω τον ρόλο, θα εκνευριστώ πολύ. Θέλω πραγματικά να είμαι μέσα, αλλά δεν ξέρω κάτι περισσότερο».
Η αβεβαιότητα έρχεται λίγο καιρό μετά τις δηλώσεις της ηθοποιού για το πώς φαντάζεται τη ζωή της Σόφι, σε περίπτωση που γυριστεί τρίτη ταινία. Σε συνέντευξή της στο People, στην πρεμιέρα της ταινίας «The Testament of Ann Lee» στο Λος Άντζελες στις 14 Δεκεμβρίου 2025, είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να δει τη Σόφι ως μητέρα. «Με παιδιά. Λατρεύω να είμαι μητέρα», είχε πει, αναφερόμενη τόσο στον χαρακτήρα όσο και στον εαυτό της. «Μου αρέσει πολύ να υποδύομαι μητέρες και θα ήθελα να εξερευνήσω τη μητρότητα και την ανατροφή παιδιών σε ένα ελληνικό νησί, όπως έκανε και η Ντόνα με τη Σόφι».
Παρότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την πλοκή του Mamma Mia 3, εκτίμησε ότι η ταινία θα περιλαμβάνει «πολύ τραγούδι και χορό», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει για την υλοποίησή της.
Η παραγωγός Τζούντι Κρέιμερ είχε αποκαλύψει στο Deadline, τον Μάιο του 2025, πως το σενάριο για το Mamma Mia 3 έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα λειτουργήσει ως συνέχεια της ταινίας του 2018.
