Αμάντα Σέιφριντ: Δεν νιώθω πια ότι έχω κάτι να αποδείξω στο Χόλιγουντ

Αγκαλιάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη νέα δεκαετία, τόνισε η ηθοποιός για τα σαράντα της χρόνια





Σε συνέντευξή της στο PORTER, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ορόσημο των σαράντα ετών, παραδεχόμενη: «Αγκαλιάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη νέα δεκαετία με έναν τρόπο που αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα όταν ήμουν λίγο νεότερη. Κατά κάποιον τρόπο, εκτιμώ τον εαυτό μου διαφορετικά, με τη σκέψη ότι, “ουάου, έφτασα ως εδώ και τα πάω καλά”».







Στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι, στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller ψυχολογικού θρίλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν «The Housemaid», η Σέιφριντ υποδύεται τη Νίνα Γουίντσεστερ, μια πλούσια παντρεμένη γυναίκα που σταδιακά χάνει τον έλεγχο, καθώς εξελίσσεται η πλοκή.







Μπορεί η καριέρα της να είναι γεμάτη λάμψη, ωστόσο η ηθοποιός έχει επιλέξει να μεγαλώσει τα παιδιά της μακριά από τον επιδεικτικό τρόπο ζωής της Καλιφόρνιας. Η ίδια, ο σύζυγός της, Τόμας Σαντόσκι, και τα παιδιά τους, η οκτάχρονη Νίνα και ο πεντάχρονος Τόμας, ζουν στο Stone Ridge, μια μικρή κοινότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, περιτριγυρισμένοι από ζώα. «Υπάρχει πολύ λιγότερος “θόρυβος” από εκείνος του Χόλιγουντ», εξήγησε στο PORTER.



«Τα παιδιά μου ξέρουν ότι είμαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ότι είμαι ηθοποιός και ότι το να με βλέπουν στην τηλεόραση είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό για εκείνα. Ξέρουν όμως και ότι στο σπίτι τους είναι ασφαλή και έχουν τη δική τους ιδιωτικότητα – και αυτό είναι το παν», πρόσθεσε.



Δεν νιώθω πια ότι έχω κάτι να αποδείξω στο Χόλιγουντ, δηλώνει στα σαράντα της χρόνια η Αμάντα Σέιφριντ Κλείσιμο

Αναφερόμενη στο πώς αντιδρά η κόρη της στη φήμη της, η Αμάντα Σέιφριντ σχολίασε: «Νομίζω ότι περισσότερο την περιέργεια της κινεί. Έχει μάτι γερακιού, οπότε αν βρισκόμαστε σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο, θα καταλάβει αμέσως αν κάποιος με φωτογραφίζει. Δεν είναι ότι νιώθει άβολα, απλώς είναι λίγο προστατευτική απέναντί μου».



Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ένα Όσκαρ «δεν είναι σημαντικό», λέγοντας χαρακτηριστικά «ξέρεις ποιος κέρδισε τα τελευταία δέκα χρόνια;», μετά την απογοήτευσή της για την ήττα της στις Χρυσές Σφαίρες. Η πρωταγωνίστρια του Mamma Mia! είχε προταθεί για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 2021 για την ταινία Mank, ενώ φέτος απέσπασε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards για το The Testament of Ann Lee.



Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει πλέον, δεν χρειάζεται τέτοιες διακρίσεις για να διατηρήσει μια επιτυχημένη καριέρα. Μιλώντας στο The New Yorker, είχε τονίσει ότι είναι κυρίως η υποψηφιότητα για Όσκαρ που «σε εκτοξεύει», διερωτώμενη: «Θυμάσαι ποιος κέρδισε τα τελευταία δέκα χρόνια;».



Στα σαράντα της χρόνια η Αμάντα Σέιφριντ δηλώνει πως δεν έχει τίποτα να αποδείξει στο Χόλιγουντ. Η ηθοποιός διανύει μία ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο στην καριέρα της, με τις ταινίες «The Housemaid» και «The Testament of Ann Lee» να κυκλοφορούν με διαφορά λίγων ημερών, ενώ η δεύτερη της χάρισε και μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.Σε συνέντευξή της στο PORTER, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο ορόσημο των σαράντα ετών, παραδεχόμενη: «Αγκαλιάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη νέα δεκαετία με έναν τρόπο που αναρωτιόμουν αν θα μπορούσα όταν ήμουν λίγο νεότερη. Κατά κάποιον τρόπο, εκτιμώ τον εαυτό μου διαφορετικά, με τη σκέψη ότι, “ουάου, έφτασα ως εδώ και τα πάω καλά”».Παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να καταπιάνεται με απαιτητικούς ρόλους και σκοτεινές ιστορίες, η Αμάντα Σέιφριντ τονίζει πως δεν αισθάνεται πλέον την πίεση της βιομηχανίας του θεάματος. «Δεν νιώθω πια ότι έχω κάτι να αποδείξω στο Χόλιγουντ, στους συναδέλφους μου ή στη βιομηχανία γενικότερα. Αλλά ακόμα και αν είχα, θα ήμουν απολύτως εντάξει με αυτό», ξεκαθάρισε στη συνέντευξή της.Στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι, στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller ψυχολογικού θρίλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν «The Housemaid», η Σέιφριντ υποδύεται τη Νίνα Γουίντσεστερ, μια πλούσια παντρεμένη γυναίκα που σταδιακά χάνει τον έλεγχο, καθώς εξελίσσεται η πλοκή.Μιλώντας για τον ρόλο, εξήγησε ότι της έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσει τα όριά της όσο ποτέ άλλοτε. «Μπόρεσα να εξερευνήσω τον θυμό μου με τρόπο που δεν είχα ξανακάνει. Του το χρωστάω πραγματικά», σημείωσε.Μπορεί η καριέρα της να είναι γεμάτη λάμψη, ωστόσο η ηθοποιός έχει επιλέξει να μεγαλώσει τα παιδιά της μακριά από τον επιδεικτικό τρόπο ζωής της Καλιφόρνιας. Η ίδια, ο σύζυγός της, Τόμας Σαντόσκι, και τα παιδιά τους, η οκτάχρονη Νίνα και ο πεντάχρονος Τόμας, ζουν στο Stone Ridge, μια μικρή κοινότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, περιτριγυρισμένοι από ζώα. «Υπάρχει πολύ λιγότερος “θόρυβος” από εκείνος του Χόλιγουντ», εξήγησε στο PORTER.«Τα παιδιά μου ξέρουν ότι είμαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ότι είμαι ηθοποιός και ότι το να με βλέπουν στην τηλεόραση είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό για εκείνα. Ξέρουν όμως και ότι στο σπίτι τους είναι ασφαλή και έχουν τη δική τους ιδιωτικότητα – και αυτό είναι το παν», πρόσθεσε.Αναφερόμενη στο πώς αντιδρά η κόρη της στη φήμη της, η Αμάντα Σέιφριντ σχολίασε: «Νομίζω ότι περισσότερο την περιέργεια της κινεί. Έχει μάτι γερακιού, οπότε αν βρισκόμαστε σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο, θα καταλάβει αμέσως αν κάποιος με φωτογραφίζει. Δεν είναι ότι νιώθει άβολα, απλώς είναι λίγο προστατευτική απέναντί μου».Τον περασμένο μήνα, η ηθοποιός είχε δηλώσει ότι ένα Όσκαρ «δεν είναι σημαντικό», λέγοντας χαρακτηριστικά «ξέρεις ποιος κέρδισε τα τελευταία δέκα χρόνια;», μετά την απογοήτευσή της για την ήττα της στις Χρυσές Σφαίρες. Η πρωταγωνίστρια του Mamma Mia! είχε προταθεί για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου το 2021 για την ταινία Mank, ενώ φέτος απέσπασε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και στα Critics Choice Awards για το The Testament of Ann Lee.Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει πλέον, δεν χρειάζεται τέτοιες διακρίσεις για να διατηρήσει μια επιτυχημένη καριέρα. Μιλώντας στο The New Yorker, είχε τονίσει ότι είναι κυρίως η υποψηφιότητα για Όσκαρ που «σε εκτοξεύει», διερωτώμενη: «Θυμάσαι ποιος κέρδισε τα τελευταία δέκα χρόνια;».

Τότε είχε καταλήξει λέγοντας: «Χρειάζομαι ένα βραβείο σε μία ή δύο εβδομάδες ή όποτε προκύψει; Όχι, φυσικά και όχι. Θα ήταν υπέροχο; Φυσικά και θα ήταν, για όλους τους λόγους. Αλλά δεν είναι απαραίτητο».



Φωτογραφία: Shutterstock