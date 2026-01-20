Αμάντα Σέιφριντ για την κατάκτηση ενός Όσκαρ: Δεν είναι προτεραιότητα, θυμάστε ποιος κέρδισε τα τελευταία 10 χρόνια;

κατάκτηση ενός Όσκαρ δεν αποτελεί προσωπική προτεραιότητα για την Αμάντα Σέιφριντ , τονίζοντας ότι για

εκείνη, η ίδια η υποψηφιότητα έχει ουσιαστική αξία.Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Yorker, ηρωτήθηκε αν η βράβευση με ένα Όσκαρ είναι σημαντική για εκείνη, με την ηθοποιό να απαντάει: «Όχι. Θυμάσαι ποιοι κέρδισαν τα τελευταία 10 χρόνια;» και εξήγησε ότι η υποψηφιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει αναγνώριση και ώθηση στην καριέρα.απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2021 για τον ρόλο της ως Μαριόν Ντέιβις στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Στη συνέχεια, η ερμηνεία της στο « The Testament of Ann Lee» και στο θρίλερ «The Housemaid» την έφεραν υποψήφια στα φετινά Golden Globes και Critics Choice Awards, καθιστώντας την πιθανή υποψήφια για τα Όσκαρ 2026.Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η καριέρα της δεν εξαρτάται από τα βραβεία. «Έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς Όσκαρ. Γιατί να χρειάζομαι τώρα ένα;», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεχής ενασχόληση με διαφορετικά είδη και η συμμετοχή σε ανεξάρτητες παραγωγές και μεγάλα στούντιο αποτελούν προτεραιότητά της., που έχει ήδη κερδίσει Emmy για το «The Dropout», σχολίασε πως για εκείνη όλα τα έργα, μικρά ή μεγάλα, αποτελούν τέχνη. Η ίδια αναζητά τη δυνατότητα να εναλλάσσεται μεταξύ ειδών και παραγωγών, συνδυάζοντας δημιουργικά τις επιλογές της, όπως σημείωσε: «Τέλος, κατάφερα να παντρέψω τις δύο αυτές πλευρές στην καρδιά και στο μυαλό μου και κατάλαβα ότι αυτό θέλω για την υπόλοιπη καριέρα μου».: Shutterstock