Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Αμάντα Σέιφριντ για την κατάκτηση ενός Όσκαρ: Δεν είναι προτεραιότητα, θυμάστε ποιος κέρδισε τα τελευταία 10 χρόνια;
Αμάντα Σέιφριντ για την κατάκτηση ενός Όσκαρ: Δεν είναι προτεραιότητα, θυμάστε ποιος κέρδισε τα τελευταία 10 χρόνια;
Η ηθοποιός τόνισε ότι η ενασχόλησή της με διαφορετικά κινηματογραφικά είδη και η συνεχής εξέλιξη στην υποκριτική υπερβαίνουν τη σημασία ενός βραβείου
Η κατάκτηση ενός Όσκαρ δεν αποτελεί προσωπική προτεραιότητα για την Αμάντα Σέιφριντ, τονίζοντας ότι για εκείνη, η ίδια η υποψηφιότητα έχει ουσιαστική αξία.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Yorker, η Σέιφριντ ρωτήθηκε αν η βράβευση με ένα Όσκαρ είναι σημαντική για εκείνη, με την ηθοποιό να απαντάει: «Όχι. Θυμάσαι ποιοι κέρδισαν τα τελευταία 10 χρόνια;» και εξήγησε ότι η υποψηφιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει αναγνώριση και ώθηση στην καριέρα.
Η Αμάντα Σέιφριντ απέσπασε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2021 για τον ρόλο της ως Μαριόν Ντέιβις στο «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ. Στη συνέχεια, η ερμηνεία της στο « The Testament of Ann Lee» και στο θρίλερ «The Housemaid» την έφεραν υποψήφια στα φετινά Golden Globes και Critics Choice Awards, καθιστώντας την πιθανή υποψήφια για τα Όσκαρ 2026.
Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η καριέρα της δεν εξαρτάται από τα βραβεία. «Έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς Όσκαρ. Γιατί να χρειάζομαι τώρα ένα;», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεχής ενασχόληση με διαφορετικά είδη και η συμμετοχή σε ανεξάρτητες παραγωγές και μεγάλα στούντιο αποτελούν προτεραιότητά της.
Η Σέιφριντ, που έχει ήδη κερδίσει Emmy για το «The Dropout», σχολίασε πως για εκείνη όλα τα έργα, μικρά ή μεγάλα, αποτελούν τέχνη. Η ίδια αναζητά τη δυνατότητα να εναλλάσσεται μεταξύ ειδών και παραγωγών, συνδυάζοντας δημιουργικά τις επιλογές της, όπως σημείωσε: «Τέλος, κατάφερα να παντρέψω τις δύο αυτές πλευρές στην καρδιά και στο μυαλό μου και κατάλαβα ότι αυτό θέλω για την υπόλοιπη καριέρα μου».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New Yorker, η Σέιφριντ ρωτήθηκε αν η βράβευση με ένα Όσκαρ είναι σημαντική για εκείνη, με την ηθοποιό να απαντάει: «Όχι. Θυμάσαι ποιοι κέρδισαν τα τελευταία 10 χρόνια;» και εξήγησε ότι η υποψηφιότητα έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς προσφέρει αναγνώριση και ώθηση στην καριέρα.
Amanda Seyfried says winning an Oscar is not important to her:— Variety (@Variety) January 19, 2026
“Do you remember who won in the past ten years? It’s not the win that’s important. It’s the nomination. It does thrust you forward. That’s a fact. Now, do I need one in a week or two or whenever? No, of course, I… pic.twitter.com/mRsORXDoVN
Η ηθοποιός τόνισε επίσης, ότι η καριέρα της δεν εξαρτάται από τα βραβεία. «Έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς Όσκαρ. Γιατί να χρειάζομαι τώρα ένα;», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεχής ενασχόληση με διαφορετικά είδη και η συμμετοχή σε ανεξάρτητες παραγωγές και μεγάλα στούντιο αποτελούν προτεραιότητά της.
Η Σέιφριντ, που έχει ήδη κερδίσει Emmy για το «The Dropout», σχολίασε πως για εκείνη όλα τα έργα, μικρά ή μεγάλα, αποτελούν τέχνη. Η ίδια αναζητά τη δυνατότητα να εναλλάσσεται μεταξύ ειδών και παραγωγών, συνδυάζοντας δημιουργικά τις επιλογές της, όπως σημείωσε: «Τέλος, κατάφερα να παντρέψω τις δύο αυτές πλευρές στην καρδιά και στο μυαλό μου και κατάλαβα ότι αυτό θέλω για την υπόλοιπη καριέρα μου».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα